В Украине 17 октября прогнозируются дожди, туман и похолодание

Синоптики прогнозируют в Украине сегодня, 17 октября, прохладную погоду. В ряде регионов ожидаются дожди, туман и облачность.



Сегодня в Украине будет облачно. Днем в южных и юго-восточных областях ожидаются умеренные дожди.

Утром в южной части, Кировоградской, Днепропетровской и Черкасской областях будет туман.

Ветер восточный, юго-восточный, на западе и юго-западе страны — северо-западный, 5–10 м/с.

Температура днем 13–18°, в восточных областях до 21°, в западных областях 8–13°.

В Киеве сегодня будет облачно, местами небольшой дождь. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура по области днем 13-18°, в Киеве 14-16°.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Напомним, что в ближайшие дни дождливая погода сохранится в большинстве областей Украины. На улучшение погодных условий, по прогнозу синоптика, можно рассчитывать только на следующей неделе.

В части Тихого океана к востоку от международной линии смены дат в воскресенье зафиксировали рекордный показатель накопленной энергии циклонов (ACE), учитывающий скорость ветра и продолжительность штормов. Предыдущий рекорд, установленный в 2018 году, превысила зона, где формируются штормы, способные двигаться в направлении Гавайев, Мексики и западного побережья США.

Читай нас в