Synoptycy przewidują, że dzisiaj, 17 października, w Ukrainie będzie chłodno. W wielu regionach spodziewane są opady deszczu, mgła i zachmurzenie.



Dzisiaj na Ukrainie będzie pochmurno. W ciągu dnia w obwodach południowych i południowo-wschodnich wystąpią umiarkowane opady deszczu.

Rano w południowej części kraju, w obwodach kirowogradzkim, dniepropetrowskim i czerkaskim wystąpi mgła.

Wiatr wschodni, południowo-wschodni, a na zachodzie i południowym zachodzie kraju – północno-zachodni, o prędkości 5–10 m/s.

Temperatura w ciągu dnia wyniesie 13–18°, w obwodach wschodnich do 21°, a w obwodach zachodnich 8–13°.

W Kijowie dzisiaj będzie pochmurno, miejscami z niewielkim deszczem. Wiatr wschodni, 5–10 m/s. Temperatura w obwodzie w ciągu dnia 13–18°, w Kijowie 14–16°.

Informuje o tym Ukrajski Centrum Hydrometeorologiczne.

Przypominamy, że w najbliższych dniach deszczowa pogoda utrzyma się w większości obwodów Ukrainy. Według prognozy synoptyków na poprawę warunków pogodowych można liczyć dopiero w przyszłym tygodniu.

W części Oceanu Spokojnego na wschód od międzynarodowej linii zmiany dat w niedzielę odnotowano rekordowy wskaźnik skumulowanej energii cyklonów (ACE), uwzględniający prędkość wiatru i czas trwania burz. Poprzedni rekord, ustanowiony w 2018 roku, został pobity w strefie, w której powstają burze zdolne do przemieszczania się w kierunku Hawajów, Meksyku i zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych.

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