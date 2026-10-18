18 października obchodzą imieniny osoby o imionach męskich i żeńskich, między innymi Andrzej, Dawid, Łukasz, Siergiej, Elżbieta, Eufrosyna i Złata. W kalendarzach kościelnych tego dnia wspomina się również świętą Charitę oraz czcigodnych mnichów z Peczerskiej Ławry. Opowiadamy, co oznaczają imiona osób obchodzących imieniny oraz jak pogratulować bliskim z okazji tego święta.

18 października to okazja, by wspomnieć o bliskich, przyjaciołach i znajomych, którzy obchodzą imieniny. Wśród imion tego dnia znajdują się zarówno popularne na Ukrainie, jak i rzadsze, dawne warianty. Każde z nich ma swoją historię i znaczenie.

Imiona męskie 18 października

Andrij — imię pochodzenia starożytnogreckiego, które oznacza „mężny” lub „odważny”. Od dawna jest rozpowszechnione na Ukrainie i ma łagodniejsze formy: Andrijko i Andrijczyk. Andrijowi w dniu imienin można życzyć odwagi, zdrowia i pewności siebie.

Gawryło — imię pochodzenia starożytnożydowskiego. Jego znaczenie to „Bóg jest moją siłą” lub „siła Boża”. Jest to imię biblijne, znane dzięki archaniołowi Gabrielowi. Występuje również w innej popularnej formie — Gabriel.

Dawid — imię pochodzenia starożytnożydowskiego, oznaczające „ulubiony” lub „ukochany”. W Biblii Dawid był królem Izraela i pokonał olbrzyma Goliata. Imię to pozostaje popularne w wielu krajach świata.

Józef — imię biblijne pochodzenia starożytnożydowskiego. Tradycyjnie interpretuje się je jako „Bóg doda” lub „Bóg pomnoży”. Na Ukrainie znane jest już od wielu stuleci, choć obecnie występuje rzadziej niż niektóre inne tradycyjne imiona.

Łukasz — imię pochodzenia greckiego, które często kojarzy się ze znaczeniem „jasny”. Kojarzy się ono również z nazwą regionu Lukania we Włoszech. W tradycji chrześcijańskiej jest to imię ewangelisty Łukasza, jednego z autorów Nowego Testamentu.

Mikołaj — imię pochodzenia starożytnogreckiego, oznaczające „zwycięzca narodów”. Jest ono dobrze znane Ukraińcom i ma wiele pieszczotliwych form: Mykolka, Mykolajko, Kolia. Mikołajowi można życzyć pomyślności, rodzinnego ciepła i spełnienia zamierzeń.

Semen — to ukraińska forma starożytnego imienia żydowskiego Symeon. Jego znaczenie wiąże się ze słowami „Bóg wysłuchał”. Jest to starożytne imię biblijne, które zachowało się w tradycji ukraińskiej.

Serhij — imię pochodzenia łacińskiego, wywodzące się od rzymskiego nazwiska rodowego Sergius. Jego dokładne pierwotne znaczenie nie zostało ostatecznie ustalone. Serhij to popularne imię męskie, znane kilku pokoleniom Ukraińców.

Fedir — imię pochodzenia greckiego, oznaczające „dar Boży”. Jest to ukraińska forma imienia Teodor. Fedirze można życzyć zdrowia, sił, spokoju ducha oraz ludzi, którzy zawsze będą go wspierać.

Grzegorz — imię pochodzenia starożytnogreckiego, oznaczające „czujny” lub „ten, który nie śpi”. Ma ono długą historię w tradycji chrześcijańskiej. W dniu imienin Grigorijowi można życzyć mądrości, opanowania i sukcesów w sprawach.

Demián — imię pochodzenia greckiego, które wiąże się z imieniem Damian. Jego znaczenie czasami tłumaczy się jako „poskramiacz”. Jest to tradycyjne imię chrześcijańskie, które występuje w ukraińskich kalendarzach kościelnych.

Denis — imię pochodzenia greckiego, związane z imieniem starożytnego greckiego boga Dionizosa. Tradycyjnie interpretuje się je jako „poświęcony Dionizosowi”. Denisowi można życzyć dobrego nastroju, inspiracji i przyjemnych zmian w życiu.

Makar — imię pochodzenia starożytnego greckiego, które oznacza „szczęśliwy” lub „błogi”. Ma długą historię i ponownie przyciąga uwagę rodziców poszukujących krótkiego i wyrazistego imienia dla dziecka.

Mateusz — imię pochodzenia starożytnożydowskiego, oznaczające „dar Boży”. Znane jest dzięki apostołowi i ewangelisty Mateuszowi. Imię to pozostaje popularne na Ukrainie i ma łagodniejsze formy: Mateuszko i Mateuszczyk.

Jeremiasz — imię pochodzenia starożytno-żydowskiego, które kojarzy się ze znaczeniem „Bóg wywyższy” lub „Bóg uwielbi”. Jest znane dzięki biblijnemu prorokowi Jeremiaszowi. Obecnie imię to występuje rzadko, ale ma głębokie korzenie religijne.

Inokenty — imię pochodzenia łacińskiego, oznaczające „niewinny” lub „nieszkodliwy”. Jest ono rozpowszechnione w tradycji kościelnej i ma długą historię. Jest to obecnie rzadkie imię, które wyróżnia się swoim brzmieniem.

Kuzma — to ukraińska forma greckiego imienia Kosma. Kojarzy się z takimi znaczeniami jak „porządek”, „piękno” oraz „uporządkowany świat”. Imię to ma długą historię i pojawia się w kalendarzach prawosławnych.

Oleksij — imię pochodzenia starożytnogreckiego, oznaczające „obrońca” lub „ten, który chroni”. Od dawna jest popularne na Ukrainie. Oleksijowi można życzyć siły, zdrowia, miłości i wiernych przyjaciół u boku.

Jewdokim — imię pochodzenia greckiego, które oznacza „ten, kto cieszy się dobrą sławą” lub „życzliwy”. Jest ono związane z tradycją prawosławną i nosiło je wielu świętych. Dzisiaj jest to rzadkie imię, które wyróżnia się starożytnym brzmieniem.

Piotr — ukraińska forma greckiego imienia Filip, które oznacza „ten, kto kocha konie”. Jest ono znane dzięki apostołowi Piotrowi i ma długą historię w chrześcijaństwie.

Chariton — imię pochodzenia greckiego, związane ze słowem „charis”, oznaczającym „łaskę”, „piękno” lub „wdzięk”. Jest to rzadkie imię, które ma dawne korzenie kościelne.

W kalendarzach imieninowych na 18 października można również znaleźć imię Julian. Jest to imię pochodzenia łacińskiego, związane z rzymskim nazwiskiem rodowym Julius. Jego dokładne pierwotne znaczenie pozostaje przedmiotem dyskusji.

Imiona żeńskie na 18 października

Elżbieta — imię pochodzenia starożytno-żydowskiego, oznaczające „Bóg jest moją przysięgą” lub „Boża obietnica”. Jest znane dzięki postaciom biblijnym i świętym. Elżbietę często nazywa się Lizą, Lizuszą lub Lizonką.

Eufrosyna — imię pochodzenia starożytnego greckiego, które oznacza „radość”, „wesołość” lub „dobroć”. Ma długą historię w tradycji chrześcijańskiej. Wśród łagodnych form występują: Eufrosinka i Frosia.

Zlata — imię pochodzenia słowiańskiego, które oznacza „złota”. Kojarzy się z czymś cennym i jasnym. Zlata to krótkie i melodyjne imię, które w ostatnich latach zyskało na popularności na Ukrainie.

Oleksandra — żeńska forma imienia Oleksandr, wywodząca się z języka greckiego i oznaczająca „obrończynię ludzi”. Imię to ma wiele form, w szczególności Saša, Olesia i Oleksandrinka. Oleksandrze można życzyć pewności siebie, radości oraz spełnienia najskrytszych marzeń.

Charytina — imię pochodzenia greckiego, związane ze słowem „charis”, czyli „łaska”, „piękno” lub „błogosławieństwo”. W tradycji prawosławnej 18 października czci się męczenniczkę Charytynę z Amisji. Imię to występuje dziś rzadko, ale ma długą historię.

Mamelfa — rzadkie imię żeńskie, które pojawia się w prawosławnych kalendarzach świętych. Jest ono związane z pamięcią męczenniczki Mamelfy Perskiej, którą czci się 18 października zgodnie z kalendarzem kościelnym. Ze względu na swoje starożytne pochodzenie dokładne znaczenie tego imienia nie ma powszechnie przyjętego wyjaśnienia.

Czym jest dzień anioła

Dzień anioła, czyli imieniny, to dzień upamiętniający świętego, na cześć którego nazwano daną osobę. W tradycji chrześcijańskiej święty uważany jest za niebiańskiego opiekuna osoby obchodzącej imieniny. Dla wielu osób jest to ciepłe, rodzinne święto. Nie musi on koniecznie wiązać się z wielką ucztą. Czasami wystarczy spotkać się z bliskimi, porozmawiać przez telefon lub otrzymać szczere życzenia.

Osoby przestrzegające tradycji religijnych mogą tego dnia pomodlić się do swojego niebiańskiego opiekuna lub udać się do kościoła.

Jak świętować Dzień Anioła

Nie ma żadnych szczególnych zasad świętowania. Można spędzić ten dzień z rodziną, zaprosić przyjaciół na kolację, pójść do kawiarni lub po prostu poświęcić czas sobie.

Jeśli chcesz podarować prezent, sprawdzi się coś niewielkiego, ale miłego: kwiaty, książka, słodycze lub przedmiot, o którym dana osoba od dawna marzyła. Najważniejsza jest uwaga i szczera chęć sprawienia przyjemności jubilatowi.

Jak złożyć życzenia z okazji imienin

Życzenia z okazji imienin nie powinny być zbyt oficjalne. Lepiej wybrać proste i serdeczne słowa. Życz tej osobie zdrowia, miłości, pokoju, spokoju ducha i dobrych ludzi w otoczeniu. Oto kilka propozycji życzeń. „Gratuluję z okazji imienin! Niech twój niebiański opiekun zawsze cię chroni, pomaga pokonywać trudności i prowadzi do dobrych zmian. Życzę ci mocnego zdrowia, miłości, szczęścia i wielu radosnych chwil”.

„Wszystkiego najlepszego z okazji imienin! Niech w Twoim życiu będzie więcej światła, ciepła i miłych wiadomości. Życzę spełnienia marzeń, spokoju ducha i ludzi, z którymi zawsze dobrze się czujesz”. W przypadku bliskiej osoby można dodać osobiste życzenia lub wspomnieć o czymś ważnym dla niej. Takie słowa zabrzmią szczerzej niż jakiekolwiek gotowe życzenia.

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