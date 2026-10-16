Україна отримає додаткові F-16 від Бельгії до кінця року — Зеленський

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Україна очікує на поставку додаткових винищувачів F-16 від Бельгії до кінця 2026 року.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції у Брюсселі.

За словами глави держави, бельгійська сторона досягла відповідних домовленостей з Україною.

Зеленський також зазначив, що українські пілоти використовують F-16 для перехоплення реактивних ударних дронів типу «Шахед» і демонструють хороші результати.

Французька авіабудівна компанія Dassault Aviation провела льотні випробування двох алгоритмів штучного інтелекту на винищувачі Rafale. Йдеться про технології, які в перспективі можуть використовуватися для вдосконалення бортових систем літака.

Раніше повідомлялося, що французький винищувач Rafale отримає бойовий штучний інтелект від Harmattan AI. Цей ШІ також буде використовуватися на українських безпілотниках Raybird виробництва Skyeton, що забезпечить сумісність систем і підвищить ефективність операцій.

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