Помер відомий український педіатр і академік Юрій Антипкін

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На 77-му році життя помер Юрій Антипкін — відомий український лікар-педіатр, академік Національної академії медичних наук України, доктор медичних наук і професор. Йому було 76 років.

Юрій Антипкін був генеральним директором Всеукраїнського центру материнства та дитинства НАМН України, президентом Асоціації педіатрів України, заслуженим діячем науки і техніки та лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки.

Народився він 26 червня 1950 року в Києві. У 1975 році закінчив Київський медичний інститут, після чого розпочав роботу в Інституті педіатрії, акушерства і гінекології.

Із 1995 до 2005 року обіймав посаду першого заступника директора установи, а згодом очолив її. У 2007 році його обрали академіком Національної академії медичних наук України за спеціальністю «педіатрія».

Як зазначено на сайті НАМН України, наукова діяльність Антипкіна була присвячена дослідженню захворювань органів дихання в дітей, порушень кальцієвого обміну, дефіциту вітаміну D та впливу несприятливих екологічних чинників на здоров'я.

Особливу увагу вчений приділяв вивченню наслідків Чорнобильської катастрофи для дітей і вагітних жінок. Він брав участь у розробленні державних програм «Діти України», «Діти Чорнобиля» та «Репродуктивне здоров'я нації».

За свою кар'єру Антипкін опублікував понад 550 наукових праць, зокрема 30 монографій, підручників і посібників. Також був автором 34 патентів і підготував 33 докторів та кандидатів наук.

За внесок у розвиток медицини науковця відзначили орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня у 2017 році та IV ступеня у 2021 році.

Джерело: Главком

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