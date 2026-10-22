Zmarł znany ukraiński pediatra i akademik Jurij Antypkin

W wieku 77 lat zmarł Jurij Antypkin — znany ukraiński lekarz pediatra, członek Narodowej Akademii Nauk Medycznych Ukrainy, doktor nauk medycznych i profesor. Miał 76 lat.

Jurij Antypkin był dyrektorem generalnym Ogólnoukraińskiego Centrum Macierzyństwa i Dzieciństwa Narodowej Akademii Nauk Medycznych Ukrainy, prezesem Stowarzyszenia Pediatrów Ukrainy, zasłużonym działaczem nauki i techniki oraz laureatem Państwowej Nagrody Ukrainy w dziedzinie nauki i techniki.

Urodził się 26 czerwca 1950 roku w Kijowie. W 1975 roku ukończył Kijowski Instytut Medyczny, po czym rozpoczął pracę w Instytucie Pediatrii, Położnictwa i Ginekologii.

W latach 1995–2005 pełnił funkcję pierwszego zastępcy dyrektora tej placówki, a następnie stanął na jej czele. W 2007 roku został wybrany na akademika Narodowej Akademii Nauk Medycznych Ukrainy w specjalności „pediatria”.

Jak podano na stronie internetowej Narodowej Akademii Nauk Medycznych Ukrainy, działalność naukowa Antypkina była poświęcona badaniu chorób układu oddechowego u dzieci, zaburzeń metabolizmu wapnia, niedoboru witaminy D oraz wpływu niekorzystnych czynników środowiskowych na zdrowie.

Naukowiec poświęcał szczególną uwagę badaniu skutków katastrofy w Czarnobylu dla dzieci i kobiet w ciąży. Brał udział w opracowywaniu programów państwowych „Dzieci Ukrainy”, „Dzieci Czarnobyla” oraz „Zdrowie reprodukcyjne narodu”.

W trakcie swojej kariery Antypkin opublikował ponad 550 prac naukowych, w tym 30 monografii, podręczników i poradników. Był również autorem 34 patentów oraz promotorem 33 doktorów i kandydatów nauk.

Za wkład w rozwój medycyny naukowiec został odznaczony Orderem Księcia Jarosława Mądrego V stopnia w 2017 roku oraz IV stopnia w 2021 roku.

Źródło: Glavkom

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