Скончался известный украинский педиатр и академик Юрий Антипкин

На 77-м году жизни скончался Юрий Антипкин — известный украинский врач-педиатр, академик Национальной академии медицинских наук Украины, доктор медицинских наук и профессор. Ему было 76 лет.

Юрий Антипкин был генеральным директором Всеукраинского центра материнства и детства НАМН Украины, президентом Ассоциации педиатров Украины, заслуженным деятелем науки и техники и лауреатом Государственной премии Украины в области науки и техники.

Он родился 26 июня 1950 года в Киеве. В 1975 году окончил Киевский медицинский институт, после чего начал работать в Институте педиатрии, акушерства и гинекологии.

С 1995 по 2005 год занимал должность первого заместителя директора учреждения, а впоследствии возглавил его. В 2007 году его избрали академиком Национальной академии медицинских наук Украины по специальности «педиатрия».

Как указано на сайте НАМН Украины, научная деятельность Антипкина была посвящена исследованию заболеваний органов дыхания у детей, нарушений кальциевого обмена, дефицита витамина D и влияния неблагоприятных экологических факторов на здоровье.

Особое внимание ученый уделял изучению последствий Чернобыльской катастрофы для детей и беременных женщин. Он принимал участие в разработке государственных программ «Дети Украины», «Дети Чернобыля» и «Репродуктивное здоровье нации».

За свою карьеру Антипкин опубликовал более 550 научных работ, в том числе 30 монографий, учебников и пособий. Также он был автором 34 патентов и подготовил 33 доктора и кандидата наук.

За вклад в развитие медицины учёного наградили орденом князя Ярослава Мудрого V степени в 2017 году и IV степени в 2021 году.

Источник: Главком

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