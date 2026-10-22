著名乌克兰儿科医生、院士尤里·安蒂普金去世

尤里·安蒂普金于77岁逝世——他是一位著名的乌克兰儿科医生、乌克兰国家医学科学院院士、医学博士及教授。享年76岁。

尤里·安蒂普金曾任乌克兰国家医学科学院全乌克兰母婴中心总干事、乌克兰儿科医师协会主席，是乌克兰功勋科学技术工作者，并荣获乌克兰国家科学技术奖。

他于1950年6月26日出生于基辅。1975年毕业于基辅医学院，随后在儿科、产科和妇科研究所开始工作。

1995年至2005年，他担任该机构第一副主任，随后出任院长。2007年，他当选为乌克兰国家医学科学院院士，专业为“儿科学”。

据乌克兰国家医学科学院网站介绍，安蒂普金的研究工作主要致力于儿童呼吸系统疾病、钙代谢紊乱、维生素D缺乏以及不利环境因素对健康影响的研究。

这位科学家特别关注切尔诺贝利核事故对儿童和孕妇的影响研究。他参与了“乌克兰儿童”、“切尔诺贝利儿童”及“民族生殖健康”等国家计划的制定工作。

在职业生涯中，安蒂普金发表了550余篇科学论文，其中包括30部专著、教科书和指南。他还拥有34项专利，并培养了33名博士和副博士。

鉴于其对医学发展的贡献，该学者于2017年获颁雅罗斯拉夫·穆德罗伊亲王勋章五等，并于2021年获颁四等勋章。

来源：Glavkom

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