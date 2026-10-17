Цены на топливо выросли: сколько стоит бензин 17 октября

По состоянию на 17 октября украинские АЗС вновь повысили цены на топливо. Наиболее заметно подорожали дизельное топливо и автогаз: в сети SOCAR газ стоит уже 52,90 грн за литр, а дизельное топливо на отдельных заправках превысило 106 грн. В то же время цены на бензин в большинстве крупных сетей остались без изменений.

По состоянию на 17 октября цены на топливо в Украине различаются в зависимости от сети АЗС и вида топлива. Наиболее заметные изменения коснулись дизеля и автогаза. Некоторые операторы повысили стоимость на одну-две гривны за литр. На АЗС OKKO бензин Pulls 100 стоит 102,90 грн за литр, Pulls 95 — 95,90 грн, а А-95 Евро — 92,90 грн. Дизельное топливо Pulls продается по цене 105,90 грн за литр, что на гривну дороже, чем раньше. Дизельное топливо «Евро» также подорожало на гривну — до 102,90 грн. Автогаз стоит 50,90 грн за литр, его цена выросла на гривну.

В сети WOG бензин 100 Mustang стоит 102,90 грн за литр, Mustang 95 — 95,90 грн, а бензин 95 Евро — 92,90 грн. Дизель Mustang подорожал на гривну — до 103,50 грн за литр. Дизель Евро-5 продают по цене 106,50 грн. Автогаз стоит 51,50 грн за литр, что на гривну больше прежней цены.

На заправках SOCAR бензин NANO 100 стоит 104 грн за литр, NANO 95 — 97,90 грн, а А-95 — 94,90 грн. Дизельное топливо NANO Extro продается по цене 106 грн за литр, обычное дизельное топливо NANO — по цене 105 грн. Автогаз стоит 52,90 грн за литр — его цена выросла на две гривны.

В «Укрнафте» бензин Energy 95 стоит 91,90 грн за литр, А-95 — 88,90 грн, а А-92 — 86,90 грн. Дизель Energy продают по 101,90 грн, обычный дизель — по 99,90 грн. Оба вида топлива подорожали на гривну. Автогаз также подорожал на гривну — до 48,90 грн за литр.

На АЗС UPG бензин UPG 100 стоит 99,90 грн за литр, UPG 95 — 91,90 грн, а А-95 — 88,90 грн. Дизельное топливо upgDIESEL подорожало на гривну — до 102,90 грн за литр. EURO DIESEL стоит 100,90 грн, его цена выросла на 1,02 грн. Автогаз продают по 49,90 грн за литр — на гривну дороже.

Среди приведенных цен самый дешевый бензин А-95 предлагают «Укрнафта» и UPG — по 88,90 грн за литр. Самый дешевый дизель в этом списке также у «Укрнафты» — 99,90 грн. Самая низкая цена на автогаз — в этой же сети, 48,90 грн за литр.

Самые высокие цены на дизельное топливо в приведенных данных зафиксированы на WOG — 106,50 грн за литр — и SOCAR, где дизельное топливо NANO Extro стоит 106 грн. Автогаз самый дорогой на SOCAR — 52,90 грн за литр. Цены могут отличаться в зависимости от конкретной заправки и вида топлива, поэтому перед заправкой стоит проверять актуальную стоимость в выбранной сети.

По состоянию на 16 октября 2026 года несколько крупнейших сетей автозаправочных станций Украины изменили цены на топливо. Средняя стоимость бензина А-95 в представленных сетях составляет около 90,55 грн за литр, а дизельного топлива — 100,84 грн.

По состоянию на 15 октября 2026 года несколько крупнейших сетей АЗС Украины изменили цены на топливо. Средняя стоимость бензина А-95 в представленных сетях составляет около 90,34 грн за литр, а дизельного топлива — 99,86 грн за литр.

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