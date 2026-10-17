Свет будут отключать на срок до четырёх часов — графики на 17 октября
В субботу, 17 октября, в восьми западных областях Украины действуют графики почасовых отключений электроэнергии. Ограничения ввели, в частности, в Закарпатье, где ранее их не было в этом списке регионов. В зависимости от области и подсети свет могут отключать на период от 30 минут до четырех часов.
Графики отключений на 17 октября действуют во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Ровенской, Волынской, Тернопольской, Черновицкой и Хмельницкой областях.
Ограничения связаны с российскими ударами по энергетической инфраструктуре Украины. Энергетики предупреждают, что в течение дня время отключений может меняться. Поэтому потребителям следует проверять обновления на официальных ресурсах своих облэнерго.
Львовская область
По данным «Львовоблэнерго», по состоянию на 10:04 отключения предусмотрены для семи подсетей. Для остальных потребителей ограничений в графике пока нет. Когда будут отключать свет:
1.1 — с 20:00 до 22:00;
1.2 — с 22:00 до 22:30;
4.2 — с 10:00 до 12:00;
5.1 — с 12:00 до 14:00;
5.2 — с 14:00 до 16:00;
6.1 — с 16:00 до 18:00;
6.2 — с 18:00 до 20:00.
Для пунктов 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 и 4.1 отключения в настоящее время не предусмотрены.
Закарпатская область
В Закарпатье почасовые отключения запланированы для шести подгрупп. Электроэнергию будут отключать по два часа для каждой из них. График на 17 октября:
1.1 — с 10:00 до 12:00;
1.2 — с 12:00 до 14:00;
2.1 — с 14:00 до 16:00;
2.2 — с 16:00 до 18:00;
3.1 — с 18:00 до 20:00;
3.2 — с 20:00 до 22:00.
Для остальных районов отключений не запланировано.
Ивано-Франковская область
В Прикарпатье график предусматривает поочередные отключения с 10:00 до 22:00. Ограничения касаются шести групп. Время отключений:
1.1 — с 10:00 до 12:00;
1.2 — с 12:00 до 14:00;
2.1 — с 14:00 до 16:00;
2.2 — с 16:00 до 18:00;
3.1 — с 18:00 до 20:00;
3.2 — с 20:00 до 22:00.
К пунктам 4.1–6.2 ограничения применяться не будут.
Ровенская область
В Ровенской области «Ровнооблэнерго» также ввело графики для шести подгрупп. Отключения распределены на двухчасовые интервалы. Согласно обнародованному графику, свет будут отключать в следующее время:
1.1 — с 10:00 до 12:00;
1.2 — с 12:00 до 14:00;
2.1 — с 14:00 до 16:00;
2.2 — с 16:00 до 18:00;
3.1 — с 18:00 до 20:00;
3.2 — с 20:00 до 22:00.
Волынская область
Согласно графику «Волыньоблэнерго», обнародованному по состоянию на 09:50, ограничения будут действовать для четырёх подчергов. У некоторых потребителей электричества не будет до четырёх часов. График отключений:
1.1 — с 10:00 до 14:00;
1.2 — с 14:00 до 17:30;
2.1 — с 17:30 до 21:00;
2.2 — с 21:00 до 22:00.
Для остальных районов ограничения не запланированы.
Тернопольская область
В Тернопольской области 17 октября также действуют графики почасовых отключений. Их ввели в соответствии с распоряжением НЭК «Укрэнерго». В «Тернопольоблэнерго» предупредили, что время отключений может меняться в течение дня. Поэтому потребителям рекомендуют проверять свою очередь и актуальный график на официальном сайте облэнерго.
Черновицкая область
В Черновицкой области «Черновцыоблэнерго» обнародовало ориентировочный график. Для групп 7–12 предусмотрены отключения продолжительностью два с половиной часа. Когда не будет света:
Группа 7 — с 20:00 до 22:30;
Группа 8 — с 18:00 до 20:30;
Группа 9 — с 16:00 до 18:30;
Группа 10 — с 14:00 до 16:30;
Группа 11 — с 12:00 до 14:30;
Группа 12 — с 10:00 до 12:30.
Для групп 1–6 отключения не запланированы. В то же время график носит ориентировочный характер, поэтому его следует проверять на официальных ресурсах облэнерго.
Хмельницкая область
В Хмельницкой области 17 октября предусмотрены почасовые отключения для четырёх подчергов. Согласно обнародованному графику, электроэнергию будут отключать в следующие промежутки времени:
3.1 — с 10:00 до 13:00;
5.1 — с 13:00 до 16:00;
1.2 — с 16:00 до 19:00;
3.2 — с 19:00 до 22:00.
Для остальных районов ограничения не запланированы.
Почему отключают свет
По информации НЭК «Укрэнерго», в ночь на 17 октября и утром российские войска атаковали энергетические объекты в десяти областях Украины. Из-за ударов часть потребителей осталась без электроснабжения. Энергетики сообщили, что им уже удалось восстановить электроснабжение более чем полумиллиона потребителей. В то же время из-за повреждений энергетической инфраструктуры в ряде регионов пришлось ввести почасовые отключения для населения.
Кроме того, во всех областях действуют графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса. Энергетики продолжают восстанавливать поврежденные объекты и отмечают, что ситуация может меняться. Чтобы не пропустить обновления, потребителям рекомендуют следить за сообщениями местных облэнерго. Даже если отключение уже указано в графике, его время могут скорректировать в зависимости от состояния энергосистемы. Об этом сообщают региональные облэнерго.
Ночью и утром 17 октября российские террористы атаковали энергетические объекты в 10 областях Украины. В результате часть потребителей осталась без электроснабжения. На данный момент энергетикам удалось восстановить свет для более полумиллиона потребителей.
Из-за российской атаки в ночь на субботу, 17 октября, Винница осталась без электроснабжения. Специалисты оценивают масштабы разрушений, когда восстановят электроснабжение, пока неизвестно.