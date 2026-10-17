Свет будут отключать на срок до четырёх часов — графики на 17 октября

Графики отключений на 17 октября действуют во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Ровенской, Волынской, Тернопольской, Черновицкой и Хмельницкой областях.

Ограничения связаны с российскими ударами по энергетической инфраструктуре Украины. Энергетики предупреждают, что в течение дня время отключений может меняться. Поэтому потребителям следует проверять обновления на официальных ресурсах своих облэнерго.

Львовская область

По данным «Львовоблэнерго», по состоянию на 10:04 отключения предусмотрены для семи подсетей. Для остальных потребителей ограничений в графике пока нет. Когда будут отключать свет:

1.1 — с 20:00 до 22:00;

1.2 — с 22:00 до 22:30;

4.2 — с 10:00 до 12:00;

5.1 — с 12:00 до 14:00;

5.2 — с 14:00 до 16:00;

6.1 — с 16:00 до 18:00;

6.2 — с 18:00 до 20:00.

Для пунктов 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 и 4.1 отключения в настоящее время не предусмотрены.

Закарпатская область

В Закарпатье почасовые отключения запланированы для шести подгрупп. Электроэнергию будут отключать по два часа для каждой из них. График на 17 октября:

1.1 — с 10:00 до 12:00;

1.2 — с 12:00 до 14:00;

2.1 — с 14:00 до 16:00;

2.2 — с 16:00 до 18:00;

3.1 — с 18:00 до 20:00;

3.2 — с 20:00 до 22:00.

Для остальных районов отключений не запланировано.

Ивано-Франковская область

В Прикарпатье график предусматривает поочередные отключения с 10:00 до 22:00. Ограничения касаются шести групп. Время отключений:

1.1 — с 10:00 до 12:00;

1.2 — с 12:00 до 14:00;

2.1 — с 14:00 до 16:00;

2.2 — с 16:00 до 18:00;

3.1 — с 18:00 до 20:00;

3.2 — с 20:00 до 22:00.

К пунктам 4.1–6.2 ограничения применяться не будут.

Ровенская область

В Ровенской области «Ровнооблэнерго» также ввело графики для шести подгрупп. Отключения распределены на двухчасовые интервалы. Согласно обнародованному графику, свет будут отключать в следующее время:

1.1 — с 10:00 до 12:00;

1.2 — с 12:00 до 14:00;

2.1 — с 14:00 до 16:00;

2.2 — с 16:00 до 18:00;

3.1 — с 18:00 до 20:00;

3.2 — с 20:00 до 22:00.

Волынская область

Согласно графику «Волыньоблэнерго», обнародованному по состоянию на 09:50, ограничения будут действовать для четырёх подчергов. У некоторых потребителей электричества не будет до четырёх часов. График отключений:

1.1 — с 10:00 до 14:00;

1.2 — с 14:00 до 17:30;

2.1 — с 17:30 до 21:00;

2.2 — с 21:00 до 22:00.

Для остальных районов ограничения не запланированы.

Тернопольская область

В Тернопольской области 17 октября также действуют графики почасовых отключений. Их ввели в соответствии с распоряжением НЭК «Укрэнерго». В «Тернопольоблэнерго» предупредили, что время отключений может меняться в течение дня. Поэтому потребителям рекомендуют проверять свою очередь и актуальный график на официальном сайте облэнерго.

Черновицкая область

В Черновицкой области «Черновцыоблэнерго» обнародовало ориентировочный график. Для групп 7–12 предусмотрены отключения продолжительностью два с половиной часа. Когда не будет света:

Группа 7 — с 20:00 до 22:30;

Группа 8 — с 18:00 до 20:30;

Группа 9 — с 16:00 до 18:30;

Группа 10 — с 14:00 до 16:30;

Группа 11 — с 12:00 до 14:30;

Группа 12 — с 10:00 до 12:30.

Для групп 1–6 отключения не запланированы. В то же время график носит ориентировочный характер, поэтому его следует проверять на официальных ресурсах облэнерго.

Хмельницкая область

В Хмельницкой области 17 октября предусмотрены почасовые отключения для четырёх подчергов. Согласно обнародованному графику, электроэнергию будут отключать в следующие промежутки времени:

3.1 — с 10:00 до 13:00;

5.1 — с 13:00 до 16:00;

1.2 — с 16:00 до 19:00;

3.2 — с 19:00 до 22:00.

Для остальных районов ограничения не запланированы.

Почему отключают свет

По информации НЭК «Укрэнерго», в ночь на 17 октября и утром российские войска атаковали энергетические объекты в десяти областях Украины. Из-за ударов часть потребителей осталась без электроснабжения. Энергетики сообщили, что им уже удалось восстановить электроснабжение более чем полумиллиона потребителей. В то же время из-за повреждений энергетической инфраструктуры в ряде регионов пришлось ввести почасовые отключения для населения.

Кроме того, во всех областях действуют графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса. Энергетики продолжают восстанавливать поврежденные объекты и отмечают, что ситуация может меняться. Чтобы не пропустить обновления, потребителям рекомендуют следить за сообщениями местных облэнерго. Даже если отключение уже указано в графике, его время могут скорректировать в зависимости от состояния энергосистемы. Об этом сообщают региональные облэнерго.

Ночью и утром 17 октября российские террористы атаковали энергетические объекты в 10 областях Украины. В результате часть потребителей осталась без электроснабжения. На данный момент энергетикам удалось восстановить свет для более полумиллиона потребителей.

Из-за российской атаки в ночь на субботу, 17 октября, Винница осталась без электроснабжения. Специалисты оценивают масштабы разрушений, когда восстановят электроснабжение, пока неизвестно.