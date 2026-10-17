Світло вимикатимуть до чотирьох годин — графіки на 17 жовтня

Графіки відключень на 17 жовтня діють у Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській, Волинській, Тернопільській, Чернівецькій та Хмельницькій областях.

Обмеження пов’язані з російськими ударами по енергетичній інфраструктурі України. Енергетики попереджають, що протягом дня час відключень може змінюватися. Тому споживачам варто перевіряти оновлення на офіційних ресурсах своїх обленерго.

Львівська область

За даними «Львівобленерго», станом на 10:04 відключення передбачені для семи підчерг. Для решти споживачів обмежень у графіку наразі немає. Коли вимикатимуть світло:

1.1 — з 20:00 до 22:00;

1.2 — з 22:00 до 22:30;

4.2 — з 10:00 до 12:00;

5.1 — з 12:00 до 14:00;

5.2 — з 14:00 до 16:00;

6.1 — з 16:00 до 18:00;

6.2 — з 18:00 до 20:00.

Для підчерг 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 та 4.1 відключення наразі не передбачені.

Закарпатська область

На Закарпатті погодинні відключення запланували для шести підчерг. Електроенергію вимикатимуть по дві години для кожної з них. Графік на 17 жовтня:

1.1 — з 10:00 до 12:00;

1.2 — з 12:00 до 14:00;

2.1 — з 14:00 до 16:00;

2.2 — з 16:00 до 18:00;

3.1 — з 18:00 до 20:00;

3.2 — з 20:00 до 22:00.

Для решти підчерг відключень не заплановано.

Івано-Франківська область

На Прикарпатті графік передбачає почергові відключення з 10:00 до 22:00. Обмеження стосуються шести підчерг. Час відключень:

1.1 — з 10:00 до 12:00;

1.2 — з 12:00 до 14:00;

2.1 — з 14:00 до 16:00;

2.2 — з 16:00 до 18:00;

3.1 — з 18:00 до 20:00;

3.2 — з 20:00 до 22:00.

Для підчерг 4.1–6.2 обмеження не застосовуватимуть.

Рівненська область

У Рівненській області «Рівнеобленерго» також запровадило графіки для шести підчерг. Відключення розподілили на двогодинні проміжки. За оприлюдненим графіком, світло вимикатимуть у такий час:

1.1 — з 10:00 до 12:00;

1.2 — з 12:00 до 14:00;

2.1 — з 14:00 до 16:00;

2.2 — з 16:00 до 18:00;

3.1 — з 18:00 до 20:00;

3.2 — з 20:00 до 22:00.

Волинська область

За графіком «Волиньобленерго», оприлюдненим станом на 09:50, обмеження діятимуть для чотирьох підчерг. У деяких споживачів світла не буде до чотирьох годин. Графік відключень:

1.1 — з 10:00 до 14:00;

1.2 — з 14:00 до 17:30;

2.1 — з 17:30 до 21:00;

2.2 — з 21:00 до 22:00.

Для інших підчерг обмеження не заплановані.

Тернопільська область

У Тернопільській області 17 жовтня також діють графіки погодинних відключень. Їх запровадили відповідно до розпорядження НЕК «Укренерго». У «Тернопільобленерго» попередили, що час відключень може змінюватися протягом дня. Тому споживачам радять перевіряти свою підчергу та актуальний графік на офіційному ресурсі обленерго.

Чернівецька область

У Чернівецькій області «Чернівціобленерго» оприлюднило орієнтовний графік. Для груп 7–12 передбачені відключення тривалістю дві з половиною години. Коли не буде світла:

Група 7 — з 20:00 до 22:30;

Група 8 — з 18:00 до 20:30;

Група 9 — з 16:00 до 18:30;

Група 10 — з 14:00 до 16:30;

Група 11 — з 12:00 до 14:30;

Група 12 — з 10:00 до 12:30.

Для груп 1–6 відключення не заплановані. Водночас графік має орієнтовний характер, тому його варто перевіряти на офіційних ресурсах обленерго.

Хмельницька область

На Хмельниччині погодинні відключення 17 жовтня передбачені для чотирьох підчерг. За оприлюдненим графіком, електроенергію вимикатимуть у такі проміжки:

3.1 — з 10:00 до 13:00;

5.1 — з 13:00 до 16:00;

1.2 — з 16:00 до 19:00;

3.2 — з 19:00 до 22:00.

Для решти підчерг обмеження не заплановані.

Чому вимикають світло

За інформацією НЕК «Укренерго», у ніч проти 17 жовтня та вранці російські війська атакували енергетичні об’єкти в десяти областях України. Через удари частина споживачів залишилася без електропостачання. Енергетики повідомили, що їм уже вдалося повернути світло понад пів мільйона споживачів. Водночас через пошкодження енергетичної інфраструктури в низці регіонів довелося запровадити погодинні відключення для населення.

Крім того, в усіх областях діють графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Енергетики продовжують відновлювати пошкоджені об’єкти й наголошують, що ситуація може змінюватися. Щоб не пропустити оновлення, споживачам радять стежити за повідомленнями місцевих обленерго. Навіть якщо відключення вже зазначене в графіку, його час можуть скоригувати залежно від стану енергосистеми. Про це повідомляють регіональні обленерго.

Вночі та зранку 17 жовтня російські терористи атакували енергетичні об'єкти у 10 областях України. Як наслідок, частина споживачів залишилася без електропостачання. Наразі енергетикам вдалося повернути світло для понад пів мільйона споживачів.

Через російську атаку в ніч на суботу, 17 жовтня, Вінниця лишилась без електропостачання. Фахівці оцінюють обсяг руйнувань, коли відновлять живлення наразі невідомо.