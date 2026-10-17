На Трухановом острове мужчина забил охранника до смерти металлической трубой

На Трухановом острове в Киеве мужчина до смерти избил охранника спортивной базы металлической трубой. По данным полиции, нападавший разозлился, потому что его не пустили на закрытую территорию, а затем перепутал другого охранника с тем, кто отказал ему в проходе. Подозреваемого задержали, суд поместил его под стражу.

В полицию Киева поступило сообщение об убийстве мужчины в Днепровском районе столицы. На место прибыли следователи, патрульные, судебно-медицинский эксперт и другие правоохранители. По данным следствия, к нападению причастен 47-летний киевлянин. Он пытался попасть на закрытую территорию спортивной базы на Трухановом острове, но охранник его не пропустил.

Мужчина возмутился из-за отказа и пошел к другому входу. Там он увидел еще одного охранника, который сидел на улице. Как сообщает полиция, нападавший перепутал его с сотрудником, который не разрешил ему пройти. После этого мужчина схватил металлическую трубу и несколько раз ударил ею охранника по голове. Он продолжил избивать потерпевшего даже после того, как тот упал на землю. От полученных травм 57-летний киевлянин скончался на месте.

Подозреваемого задержали и взяли под стражу

Полицейские задержали 47-летнего мужчину в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Также правоохранители изъяли металлическую трубу, которой, по версии следствия, были нанесены смертельные удары. Следователи Днепровского управления полиции под процессуальным руководством Днепровской окружной прокуратуры сообщили задержанному о подозрении в умышленном убийстве. Речь идет о части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.

Санкция этой статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. По ходатайству следователей суд избрал подозреваемому меру пресечения — содержание под стражей. В настоящее время ведется расследование. Обстоятельства нападения устанавливают правоохранители, а вина подозреваемого должна быть доказана в суде. Об этом сообщает Полиция Киева.

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