В Киеве возобновили водоснабжение на правом берегу города

В пятницу утром, 16 октября, в Киеве возобновили водоснабжение в правобережной части города. Также нормализовалось давление воды в трубах, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

«Водоснабжение в сети правобережной части города восстановлено. Давление соответствует нормативным показателям», — говорится в сообщении КГГА в Telegram.

В Киеве энергетики стабилизировали ситуацию с электроснабжением после массированной российской атаки. В четверг, 15 октября, в столице снова начали действовать графики отключения света.

В результате ночного массированного удара РФ по критической инфраструктуре Киева, Киевской области и Харькова без электроснабжения остались не менее 600 тысяч потребителей. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что атака повредила 26 объектов электроэнергетики и четыре объекта нефтегазового комплекса.

В результате российской атаки часть Ровно и Ровенского района осталась без электроснабжения. Информация о масштабах отключения электроэнергии и причинах повреждения энергетической инфраструктуры пока не уточняется.

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