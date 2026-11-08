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Новости Киев

Стоимость проезда в маршрутках Киева впервые выросла до 30 грн

UA NEWS 08 Ноября 2026 16:33
Стоимость проезда в маршрутках Киева впервые выросла до 30 грн

В столице впервые стоимость проезда на частном маршруте достигла 30 грн. Новый тариф ввели на маршрутке № 503, которая курсирует от станции метро «Червоный хутор» до улицы Митрополита Шептицкого.

Перевозчик объяснил повышение ростом затрат на пассажирские перевозки.

В Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области подтвердили, что на данный момент это единственный частный маршрут в столице с таким тарифом.

Планируют ли другие перевозчики повышать стоимость проезда, пока неизвестно. Дальнейшие решения будут зависеть, в частности, от цен на топливо.

Источник: ТСН.

В Ивано-Франковске частные перевозчики предлагают повысить стоимость проезда в маршрутках с 20 до 25 гривен. Городские власти рассматривают возможность увязать изменение тарифа с установкой валидаторов для безналичной оплаты.
 

В Киеве полиция проводит проверку в связи с ненадлежащим поведением водителя общественного транспорта, который, по словам пассажирки, оскорблял её из-за использования льготы на проезд.

В Чернигове с 3 октября 2026 года меняется стоимость проезда в автобусах и троллейбусах из-за роста цен на горюче-смазочные материалы и расходов перевозчиков. Об этом сообщило Управление транспорта, транспортной инфраструктуры и связи Черниговского городского совета.

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