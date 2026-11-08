Стоимость проезда в маршрутках Киева впервые выросла до 30 грн

В столице впервые стоимость проезда на частном маршруте достигла 30 грн. Новый тариф ввели на маршрутке № 503, которая курсирует от станции метро «Червоный хутор» до улицы Митрополита Шептицкого.

Перевозчик объяснил повышение ростом затрат на пассажирские перевозки.

В Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области подтвердили, что на данный момент это единственный частный маршрут в столице с таким тарифом.

Планируют ли другие перевозчики повышать стоимость проезда, пока неизвестно. Дальнейшие решения будут зависеть, в частности, от цен на топливо.

Источник: ТСН.