Cena przejazdu minibusami w Kijowie po raz pierwszy wzrosła do 30 hrywien
W stolicy po raz pierwszy cena przejazdu na prywatnej linii osiągnęła 30 hrywien. Nową taryfę wprowadzono na linii autobusowej nr 503, która kursuje od stacji metra „Czerwony Chutir” do ulicy Metropolity Sheptyckiego.
Przewoźnik uzasadnił podwyżkę wzrostem kosztów przewozów pasażerskich.
Stowarzyszenie przewoźników Kijowa i obwodu kijowskiego potwierdziło, że obecnie jest to jedyna prywatna trasa w stolicy z taką taryfą.
Nie wiadomo jeszcze, czy inni przewoźnicy planują podwyższyć opłaty za przejazd. Dalsze decyzje będą zależały między innymi od cen paliwa.
Źródło: TSN.
W Kijowie policja prowadzi dochodzenie w sprawie niewłaściwego zachowania kierowcy transportu publicznego, który – według relacji pasażerki – obrażał ją z powodu korzystania z ulgi w opłatach za przejazd.
W Czernihowie od 3 października 2026 r. zmienia się cena przejazdu w autobusach i trolejbusach z powodu wzrostu cen paliw i smarów oraz kosztów ponoszonych przez przewoźników. Informację tę podał Wydział Transportu, Infrastruktury Transportowej i Łączności Rady Miejskiej w Czernihowie.