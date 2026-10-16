Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Государственная казначейская служба заблокировала средства столицы, предназначенные для восстановления жилых домов, поврежденных в результате российских обстрелов. Он призвал правительство разблокировать финансирование.

По словам Кличко, с начала полномасштабной войны в Киеве повреждения получили 4480 многоквартирных домов. Из них 1783 — в 2026 году.

Всего в столице уже восстановили 4227 поврежденных домов. В то же время 205 домов имеют значительные разрушения, в частности повреждены конструкции и инженерные сети. Из этой категории восстановили 64 дома.

Источник: КГГА

Ранее президент Владимир Зеленский подписал указ об утверждении Национальной стратегии в сфере прав человека, которая учитывает евроинтеграционный курс Украины. Документ должен помочь выполнить обязательства государства в рамках переговоров о вступлении в Евросоюз.

Посылки из-за рубежа могут подорожать из-за нового НДС.

Читай нас в