Чиновника «Киевпастранса» будут судить за загрязнение озера Алмазное

Прокуроры Деснянской окружной прокуратуры города Киева направили в суд обвинительный акт в отношении должностного лица коммунального предприятия «Киевпастранс», которого обвиняют в умышленном повреждении объекта природно-заповедного фонда.

Следствие установило, что на территории автобусного парка предприятия, расположенного менее чем в 200 метрах от берега озера «Алмазное», в течение нескольких лет ненадлежащим образом обслуживались локальные очистные системы. Из-за этого отработанные нефтепродукты и другие жидкие отходы через подземную систему отвода дождевых вод попадали непосредственно в водоем.

Экспертиза зафиксировала, что объем обнаруженных нефтепродуктов в озере превысил допустимую норму в 120 раз. Озеро «Алмазное» площадью 185 гектаров решением Киевского городского совета в 2022 году было официально объявлено ландшафтным заповедником местного значения.

Источник: Киевская городская прокуратура.

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