Видео: В Киеве изъяли 90-килограммовую боевую часть российского дрона

В Деснянском районе Киева взрывотехники изъяли неразорвавшуюся боевую часть российского БПЛА «Герань-5», который упал на территорию частного дома.

Об опасной находке в полицию сообщил 14-летний подросток. Люди не пострадали.

Боевая часть весом около 90 кг застряла в земле. В случае взрыва разрушения могли охватить дома в радиусе около 50 метров.

Взрывотехники обезвредили боеприпас и доставили его на специальную площадку для уничтожения.

<br />

Источник: полиция Киева

Ранее РФ нанесла удары КАБами по Харькову, есть погибшие и пострадавшие.

В Богодуховском районе Харьковской области 11 октября российские военные атаковали с помощью беспилотника грузовик сельскохозяйственного предприятия. В результате удара погиб водитель.

Также РФ атаковала Харьков и девять населенных пунктов области, есть пострадавшие.

Читай нас в