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Новости Киев

Видео: В Киеве изъяли 90-килограммовую боевую часть российского дрона

UA NEWS 14 Октября 2026 17:30
Видео: В Киеве изъяли 90-килограммовую боевую часть российского дрона

В Деснянском районе Киева взрывотехники изъяли неразорвавшуюся боевую часть российского БПЛА «Герань-5», который упал на территорию частного дома.

Об опасной находке в полицию сообщил 14-летний подросток. Люди не пострадали.

Боевая часть весом около 90 кг застряла в земле. В случае взрыва разрушения могли охватить дома в радиусе около 50 метров.

Взрывотехники обезвредили боеприпас и доставили его на специальную площадку для уничтожения.

Источник: полиция Киева

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