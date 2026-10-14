Видео: В Киеве изъяли 90-килограммовую боевую часть российского дрона
В Деснянском районе Киева взрывотехники изъяли неразорвавшуюся боевую часть российского БПЛА «Герань-5», который упал на территорию частного дома.
Об опасной находке в полицию сообщил 14-летний подросток. Люди не пострадали.
Боевая часть весом около 90 кг застряла в земле. В случае взрыва разрушения могли охватить дома в радиусе около 50 метров.
Взрывотехники обезвредили боеприпас и доставили его на специальную площадку для уничтожения.
Источник: полиция Киева
Ранее РФ нанесла удары КАБами по Харькову, есть погибшие и пострадавшие.
В Богодуховском районе Харьковской области 11 октября российские военные атаковали с помощью беспилотника грузовик сельскохозяйственного предприятия. В результате удара погиб водитель.
Также РФ атаковала Харьков и девять населенных пунктов области, есть пострадавшие.