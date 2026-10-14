Суд вернул государству недостроенную Республиканскую клиническую больницу в Киеве

Хозяйственный суд города Киева полностью удовлетворил исковые требования прокуратуры о возвращении государству имущественного комплекса недостроенной Республиканской клинической больницы площадью более 150 тысяч квадратных метров на улице Милославской в столице.

Согласно данным следствия и судебных материалов, заказчиком масштабного строительства медицинского учреждения на 1000 коек выступало ОАО «Научно-исследовательское медицинское объединение «ДИАЛИР», в котором доля государства составляет 95,6%. Однако проект остался незавершенным, а в ходе процедуры банкротства предприятия здания и сооружения были противоправно отчуждены в пользу коммерческих структур по существенно заниженной стоимости.

С целью восстановления законности и защиты интересов государства Киевская городская прокуратура направила в суд три иска о признании незаконных сделок недействительными и отмене неправомерной государственной регистрации права собственности коммерческих структур на этот объект. В июне 2026 года суд удовлетворил первые два иска, а 12 октября 2026 года поддержал позицию прокуратуры по третьему иску, окончательно восстановив государственные права на весь массив недвижимости.

Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Ранее Апелляционный суд удовлетворил жалобу Фонда государственного имущества Украины и отменил постановление о назначении судебной экспертизы по делу о банкротстве ОАО «Научно-исследовательское медицинское объединение «Диалир»». Это судебное решение позволило возобновить ранее приостановленное производство и устранить юридические препятствия для приватизации имущества предприятия.

Апелляционный суд отменил незаконное решение Бучанского районного совета, и Беличанский лес площадью 3000 гектаров был возвращен общине Киева.

Также после почти пяти лет судебных разбирательств в собственность общины Киева вернулся комплекс исторических зданий 1830–1910 годов, расположенных в исторической части Подола, у Замковой горы.

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