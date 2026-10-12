В Киеве объяснили, как школьники будут учиться во время отключений света и воды

В Киеве формат обучения в школах будет зависеть от ситуации с безопасностью, наличия электроэнергии и воды, а также от возможности обеспечить надлежащие условия для детей. При необходимости учебные заведения будут временно переходить на дистанционное обучение.

Если в школе отключат свет, по возможности будут использовать генераторы, инверторы и зарядные станции. Если освещения будет недостаточно для письменных заданий, уроки могут проводиться в устном формате. Если обеспечить нормальные условия не удастся, учеников переведут на дистанционное обучение.

При отсутствии водоснабжения очное обучение будет разрешено только при условии соблюдения санитарных требований. Если это будет невозможно, дети будут учиться онлайн до восстановления необходимых условий.

При благоприятной обстановке в плане безопасности уроки будут проходить в школах. Во время воздушной тревоги ученики и учителя должны перейти в укрытия. Также город может организовывать обучение в свободных помещениях других учебных заведений, если они соответствуют необходимым требованиям.

Дистанционное обучение предусмотрено как для детей, остающихся в Киеве, так и для тех, кто временно выехал из столицы. Если учитель не может безопасно добраться до школы, он по согласованию с администрацией будет проводить онлайн-уроки из безопасного места.

Родителям рекомендуется следить за сообщениями администрации школы и проверять электронные дневники, где будет публиковаться информация об изменениях в формате обучения и расписании.

Источник: КГГА

Из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной российскими обстрелами, в Киеве и нескольких областях по распоряжению «Укрэнерго» введены аварийные отключения электроэнергии. В связи с этим ранее обнародованные плановые графики отключений временно не действуют.

Утром 8 октября, после очередной атаки российских террористов на Киев, в столице ввели экстренные отключения света.

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