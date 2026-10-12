У Києві пояснили, як навчатимуться школярі під час відключень світла та води

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У Києві формат навчання в школах залежатиме від безпекової ситуації, наявності електроенергії та води, а також можливості забезпечити належні умови для дітей. За потреби заклади тимчасово переходитимуть на дистанційне навчання.

Якщо в школі зникне світло, за можливості використовуватимуть генератори, інвертори та зарядні станції. Якщо освітлення буде недостатньо для письмових завдань, уроки можуть проводити в усному форматі. Якщо забезпечити нормальні умови не вдасться, учнів переведуть на дистанційку.

За відсутності водопостачання очне навчання дозволятимуть лише за умови дотримання санітарних вимог. Якщо це буде неможливо, діти навчатимуться онлайн до відновлення необхідних умов.

За сприятливої безпекової ситуації уроки відбуватимуться у школах. Під час повітряної тривоги учні та вчителі мають перейти до укриттів. Також місто може організовувати навчання у вільних приміщеннях інших закладів освіти, якщо вони відповідають необхідним вимогам.

Дистанційне навчання передбачене як для дітей, які залишаються в Києві, так і для тих, хто тимчасово виїхав зі столиці. Якщо вчитель не може безпечно дістатися школи, він за погодженням з адміністрацією проводитиме онлайн-уроки з безпечного місця.

Батькам рекомендують стежити за повідомленнями адміністрації школи та перевіряти електронні щоденники, де публікуватимуть інформацію про зміни у форматі навчання й розкладі.

Джерело: КМДА

Через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену російськими обстрілами, у Києві та кількох областях за розпорядженням «Укренерго» запровадили аварійні відключення електроенергії. У зв’язку з цим раніше оприлюднені планові графіки знеструмлень тимчасово не діють.

Вранці, 8 жовтня, після чергової атаки російських терористів на Київ у столиці запровадили екстрені відключення світла.

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