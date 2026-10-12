Движение поездов по «зеленой» линии метро в Киеве полностью восстановлено

12 октября поезда «зеленой» линии Киевского метрополитена возобновили движение в обычном режиме после временных изменений в расписании. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

Ранее из-за перекрытия Южного моста движение поездов по этой ветке метро осуществлялось по двум отдельным участкам, а автобусные маршруты № 22 и № 91 меняли направление движения. В настоящее время указанные автобусы продолжают курсировать с учётом стандартных ограничений во время воздушной тревоги.

Источник: Киевская городская государственная администрация

В Киеве в понедельник, 12 октября, из-за воздушной тревоги временно изменили движение поездов метро и автобусов из-за перекрытия движения на Южном мосту.

Ранее в Киеве после атаки РФ 11 октября отключилось электричество в четырех районах.

Также киевлянам сообщили о риске перебоев с электричеством и водой и дали рекомендации.

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