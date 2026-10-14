В двух районах Киева временно приостановили движение электротранспорта после атаки

В результате ночной российской атаки 14 октября в Киеве временно приостановили движение электротранспорта в двух районах столицы. Информация о возобновлении движения не уточняется.

Об этом сообщает «Киевпастранс».

«В связи с ночной атакой на Киев временно приостановлено движение электротранспорта в Дарницком и Печерском районах», — говорится в сообщении.

Организовано движение автобусов по маршрутам № 8-Т и № 38-ТР.

Впоследствии стало известно, что задерживается движение трамваев №№ 1, 3, 15, 18 по ул. Старовокзальная. Организовано движение автобусов: № 3Т.

Изменено движение троллейбусов и автобусов

Изменено движение троллейбусов №№ 1, 4, 5, 7, 8, 9к, 12, 17, 37, 40, 42, 43, 50, 50к и автобусов №№ 33, 81.

Организовано движение троллейбусов:

№№ 4, 5, 7, 8, 17 до Повитрофлотского путепровода;

№№ 37, 50, 50к — ул. Милославская — остановка «Куреневка»;

№№ 1, 12, 42, 43 до пл. Демиевская;

№№ 9к, 40 – ул. Кадетский Гай – Повитрофлотский путепровод.

Движение автобусов организовано следующим образом:

№ 33 курсируют без заезда на Лесной проспект;

№ 81 — без заездов на ул. Космонавта Поповича.

Источник: Киевпастранс

Напомним, Россия повредила несколько энергетических объектов Киева.

До этого россияне нанесли ракетный удар по Киеву, зафиксировано попадание в 9-этажный дом.

Добавим, что 12 октября поздно вечером Левобережье Киева подверглось атаке баллистических ракет. По данным канала «Николаевский Ванёк», у украинских военных не было информации о запусках, поэтому тревогу объявили слишком поздно.

Представители администрации президента США Дональда Трампа якобы предупредили украинское военное руководство о возможном прекращении обмена разведданными и поставок вооружения, если Украина продолжит атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы. Однако Украина прекратила такие удары после объявленного Трампом псевдоперемирия.

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