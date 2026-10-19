В Киеве из-за обстрела изменили маршруты троллейбусов на четырёх линиях

В Киеве после вражеского обстрела 19 октября перекрыли движение транспорта по улице Вадима Гетьмана. В связи с ограничениями троллейбусы четырёх маршрутов временно курсируют по измененным схемам движения.

По информации коммунального предприятия, изменения касаются троллейбусных маршрутов № 27, 30, 42 и 22к.

Троллейбусы № 27, 30 и 42 курсируют от станции «Киев-Волынский», улицы Кадетский Гай и станции метро «Лыбидская» до Индустриального путепровода.

В обратном направлении троллейбусы следуют от станции метро «Почайна», улицы Милославской и улицы Ольжича до улицы Дегтяревской.

Троллейбусы № 22к курсируют от улицы Ольжича через станцию метро «Лукьяновская» и проспект Воздушных сил, после чего продолжают движение по обычному маршруту. В «Киевпастрансе» призвали пассажиров учитывать временные изменения при планировании поездок по столице.

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