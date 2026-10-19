Качество воздуха в Киеве: данные на 19 октября

По состоянию на утро 19 октября 2026 года в Киеве сохраняется хороший уровень качества воздуха, а станции мониторинга не фиксируют значительного загрязнения. Отслеживать показатели в разных районах столицы в режиме реального времени можно через сервисы SaveEcoBot, ЛУН Місто AIR и Aqicn.

Показатели на разных картах могут несколько отличаться, поскольку сервисы используют собственные сети станций и методики обработки данных. Поэтому для оценки ситуации следует учитывать общую динамику и показатели в конкретном районе.

Качество воздуха может меняться в течение дня, поэтому перед длительным пребыванием на улице стоит проверять актуальные данные.

Интерактивная карта SaveEcoBot показывает уровень загрязнения атмосферного воздуха в Киеве и отдельных районах столицы. Сервис использует данные сети онлайн-станций мониторинга, часть которых работает в режиме реального времени.

По состоянию на 07:00 19 октября 2026 года общее качество воздуха в Киеве было хорошим. В то же время показатели в отдельных районах могли отличаться.

Самый низкий индекс загрязнения зафиксирован в Деснянском районе — 7 AQI. Самый высокий показатель был в Шевченковском районе — 42 AQI, что соответствует умеренному уровню загрязнения.

Карта Aqicn отображает индекс качества воздуха в режиме реального времени и позволяет просматривать показатели отдельных станций мониторинга. Сервис использует шкалу от хорошего до опасного уровня загрязнения.

Система ЛУН «Город AIR» измеряет концентрацию мелкодисперсных частиц PM1, PM2,5 и PM10, а также температуру и влажность. Данные со станций отображаются на интерактивной карте в формате AQI. Чем выше значение индекса, тем выше уровень загрязнения воздуха.

Если уровень загрязнения растет, следует ограничить пребывание на улице и, по возможности, оставаться в помещении. Окна и двери лучше закрыть, а проветривать комнаты — после улучшения ситуации.

Также рекомендуется избегать физических нагрузок на открытом воздухе, поскольку во время активности человек вдыхает больший объем воздуха. В помещении следует уменьшить поступление загрязненного воздуха с улицы. При наличии очистителя воздуха его можно использовать в соответствии с инструкцией производителя.

Особенно осторожными следует быть людям с заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем, детям и пожилым людям. Им следует следить за качеством воздуха и собственным самочувствием.

Источник: Главком

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