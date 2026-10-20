В Киеве возобновили движение по красной линии метро между конечными станциями

Утром 20 октября поезда киевского метрополитена вновь курсируют по красной линии между станциями «Академгородок» и «Лесная». В то же время станция «Черниговская», поврежденная в результате российской атаки, остается закрытой для пассажиров.

По информации КГГА, поезда Святошинско-Броварской линии вновь курсируют между конечными станциями. Также в обычном режиме возобновила работу станция «Лесная».

«Сегодня утром поезда на «красной» линии вновь курсируют между станциями «Академгородок» и «Лесная», также станция «Лесная» возобновила работу в обычном режиме», — сообщили в городской администрации.

В то же время станция «Черниговская» временно остается закрытой для пассажирских перевозок. Поезда проходят мимо нее без остановки, поэтому посадка и высадка пассажиров на этой станции пока невозможны.

В КГГА отметили, что о возобновлении работы «Черниговской» сообщат дополнительно. Конкретную дату открытия станции пока не назвали.

Добавим, что в Киеве из-за обстрела изменили маршруты троллейбусов на четырех линиях.

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