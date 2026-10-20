В Соломенском районе Киева обломки БПЛА упали на железнодорожные пути

В Соломенском районе Киева обломки беспилотника упали на железнодорожные пути. Об этом во вторник, 20 октября, сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Российские террористы продолжают атаковать Киев реактивными Шахедами.

По его словам, пожара нет, к месту происшествия направляются экстренные службы.

Напомним, движение поездов Kyiv City Express в обоих направлениях временно приостановлено.

Утром 20 октября поезда киевского метрополитена вновь начали курсировать по красной линии между станциями «Академгородок» и «Лесная».

В Киеве из-за обстрела изменили маршруты троллейбусов на четырех линиях.

США вновь не предупредили Украину о российской баллистической атаке на Киев.

Читай нас в