Якість повітря в Києві: дані на 19 жовтня

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Станом на ранок 19 жовтня 2026 року в Києві зберігається добрий рівень якості повітря, а станції моніторингу не фіксують значного забруднення. Відстежувати показники в різних районах столиці в реальному часі можна через сервіси SaveEcoBot, ЛУН Місто AIR та Aqicn.

Показники на різних картах можуть дещо відрізнятися, оскільки сервіси використовують власні мережі станцій і методики обробки даних. Тому для оцінки ситуації варто враховувати загальну динаміку та показники в конкретному районі.

Якість повітря може змінюватися протягом дня, тому перед тривалим перебуванням на вулиці варто перевіряти актуальні дані.

Інтерактивна карта SaveEcoBot показує рівень забруднення атмосферного повітря в Києві та окремих районах столиці. Сервіс використовує дані мережі онлайн-станцій моніторингу, частина яких працює в режимі реального часу.

Станом на 07:00 19 жовтня 2026 року загальна якість повітря в Києві була доброю. Водночас показники в окремих районах могли відрізнятися.

Найнижчий індекс забруднення зафіксовано в Деснянському районі — 7 AQI. Найвищий показник був у Шевченківському районі — 42 AQI, що відповідає помірному рівню забруднення.

Карта Aqicn відображає індекс якості повітря в режимі реального часу та дає змогу переглядати показники окремих станцій моніторингу. Сервіс використовує шкалу від доброго до небезпечного рівня забруднення.

Система ЛУН Місто AIR вимірює концентрацію дрібнодисперсних частинок PM1, PM2.5 і PM10, а також температуру та вологість. Дані зі станцій відображаються на інтерактивній карті у форматі AQI. Що вище значення індексу, то більший рівень забруднення повітря.

Якщо рівень забруднення зростає, варто обмежити перебування на вулиці та за можливості залишатися в приміщенні. Вікна й двері краще зачинити, а провітрювати кімнати — після покращення ситуації.

Також рекомендується уникати фізичних навантажень на відкритому повітрі, оскільки під час активності людина вдихає більший об'єм повітря. У приміщенні слід зменшити потрапляння забрудненого повітря ззовні. За наявності очищувача повітря його можна використовувати відповідно до інструкції виробника.

Особливо обережними варто бути людям із захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем, дітям і людям похилого віку. Їм слід стежити за якістю повітря та власним самопочуттям.

Джерело: Главком

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