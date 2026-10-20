В связи с повышенной угрозой с воздуха для Киева движение поездов Kyiv City Express в обоих направлениях временно приостановлено. Пока неизвестно, когда возобновят движение поездов кольцевой электрички.

Об этом сообщается на официальном Telegram-канале Kyiv City Express.

«В связи с повышенной угрозой с воздуха для столицы, по указанию мониторинговой группы «Укрзализныци», движение поездов Kyiv City Express в обоих направлениях временно приостановлено. Просим проявлять осторожность во время остановок по соображениям безопасности. Находитесь на расстоянии 200 м от железнодорожной инфраструктуры или в укрытиях. Движение по кольцу возобновим после устранения воздушной угрозы», — говорится в сообщении.

Напомним, что утром 20 октября поезда киевского метрополитена вновь начали курсировать по красной линии между станциями «Академгородок» и «Лесная».

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