Киев увеличит количество автобусов из-за повреждений инфраструктуры метро

В столице в понедельник, 19 октября, будет усилена работа наземного транспорта в связи с повреждением инфраструктуры метрополитена. Дополнительные автобусы должны помочь сохранить связь между районами Киева и снизить нагрузку на метро.

Для удобства пассажиров увеличивают количество автобусов на ключевых направлениях:

Маршрут № 1-М: дополнительно выводят 3 автобуса на участок между станциями «Лесная» и «Дарница», а также 12 автобусов для прямого сообщения от «Лесной» до «Дворца спорта». Это позволит доехать до центра города даже во время воздушных тревог и разгрузит станцию «Дарница».

Маршрут № 118: количество автобусов увеличат на 2 единицы.

Городские власти призывают киевлян и гостей столицы учитывать эти изменения при планировании поездок по городской транспортной сети.

Напомним, после атаки РФ на Киев повреждены наземная станция метро и пути, есть пострадавшие.

Добавим, что российские войска более 20 раз обстреляли четыре района Днепропетровской области.

Во Львовской области во время российского нападения силы противовоздушной обороны сбили беспилотник над Малеховом, после чего загорелось складское здание логистического комплекса. Также в Мурованом обломки российского дрона повредили два жилых дома. По предварительной информации, люди не пострадали, а пожар на складе уже ликвидирован.

В Ровенской области спасатели ликвидировали все пожары, возникшие после массированной российской атаки. Вражеские удары привели к возгораниям на объектах гражданской инфраструктуры. По данным ГСЧС, погибших и пострадавших нет.

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