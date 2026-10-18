Киевский метрополитен вошел в список лучших по версии CNN

Издание CNN Travel включило Киевский метрополитен в рейтинг 18 лучших метрополитенов мира, в котором украинская подземка заняла 14-е место. Журналисты обратили внимание на то, что 47 из 52 станций метро систематически служат надежными укрытиями для гражданского населения во время массированных российских атак.

Обозреватели издания подчеркнули уникальность столичного метрополитена, который сочетает функцию жизненно важного убежища с бесперебойным предоставлением качественных транспортных услуг жителям города. В рейтинге Киев опередил метрополитены Чикаго, Дели, Гонконга и Будапешта, тогда как первую тройку лидеров составили Лондон, Пекин и Копенгаген.

Об этом пишет CNN Travel.

В парламенте готовится законопроект о переносе заседаний Верховной Рады в укрытия, однако народный депутат и политолог Николай Давидюк выдвинул альтернативную инициативу — проводить сессии в метро в ночное время.

Киевское метро будет тестировать движение по наземному участку во время тревоги.

Читай нас в