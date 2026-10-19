В результате российского нападения было повреждено здание НКРЭКП в Киеве

Во время ночной баллистической атаки на столицу в ночь на 19 октября российские войска повредили здание Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Удар привёл к выбиванию окон и повреждениям внутри и снаружи помещений, однако разрушения не являются критическими.

Никто из сотрудников государственного регулятора в результате обстрела не пострадал. В настоящее время НКРЭКП продолжает работать в штатном режиме и бесперебойно выполняет все возложенные на нее функции по надзору за энергетическим сектором и рынком коммунальных услуг.

Источник: НКРЭКП.

Торговый центр Cosmo Multimall в Киеве подвергся масштабным разрушениям в результате российской атаки в ночь на 19 октября. На обнародованных кадрах объект выглядит разрушенным.

Добавим, что в Киеве из-за обстрела изменили маршруты троллейбусов на четырех линиях.

США вновь не предупредили Украину о российской баллистической атаке на Киев.

Киев увеличит количество автобусов из-за повреждений инфраструктуры метро.

Напомним, после атаки РФ на Киев повреждены наземная станция метро и пути, есть пострадавшие.

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