Видео: В Киеве в результате российской атаки серьезно поврежден ТЦ Cosmo Multimall
Торговый центр Cosmo Multimall в Киеве подвергся масштабным разрушениям в результате российского удара в ночь на 19 октября. На опубликованных кадрах объект выглядит разрушенным.
Информация об обстоятельствах удара, масштабах повреждений и возможных пострадавших требует дополнительного подтверждения.
Добавим, что в Киеве из-за обстрела изменили маршруты троллейбусов на четырех линиях.
США вновь не предупредили Украину о российской баллистической атаке на Киев.
Киев увеличит количество автобусов из-за повреждений инфраструктуры метро.
Напомним, после атаки РФ на Киев повреждены наземная станция метро и пути, есть пострадавшие.