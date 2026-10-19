Видео: В Киеве в результате российской атаки серьезно поврежден ТЦ Cosmo Multimall

Торговый центр Cosmo Multimall в Киеве подвергся масштабным разрушениям в результате российского удара в ночь на 19 октября. На опубликованных кадрах объект выглядит разрушенным.

Информация об обстоятельствах удара, масштабах повреждений и возможных пострадавших требует дополнительного подтверждения.

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Добавим, что в Киеве из-за обстрела изменили маршруты троллейбусов на четырех линиях.

США вновь не предупредили Украину о российской баллистической атаке на Киев.

Киев увеличит количество автобусов из-за повреждений инфраструктуры метро.

Напомним, после атаки РФ на Киев повреждены наземная станция метро и пути, есть пострадавшие.

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