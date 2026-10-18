Київський метрополітен потрапив у список найкращих за версією CNN

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Видання CNN Travel включило Київський метрополітен до рейтингу 18 найкращих метрополітенів світу, де українська підземка посіла 14-те місце. Журналісти звернули увагу на те, що 47 із 52 станцій метро системно слугують надійними укриттями для цивільного населення під час масованих російських атак.

Оглядачі видання підкреслили унікальність столичного метрополітену, який поєднує функцію життєво важливого безпекового прихистку із безперебійним наданням якісних транспортних послуг мешканцям міста. У рейтингу Київ випередив метрополітени Чикаго, Делі, Гонконгу та Будапешта, тоді як першу трійку лідерів склали Лондон, Пекін та Копенгаген.

Про це пише CNN Travel.

У парламенті готується законопроєкт про перенесення засідань Верховної Ради в укриття, однак народний депутат і політолог Микола Давидюк висловив альтернативну ініціативу — проводити сесії в метрополітені у нічний час.

Київське метро тестуватиме рух наземною ділянкою під час тривоги.

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