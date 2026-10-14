Качество воздуха в Киеве 14 октября: где самый низкий уровень загрязнения

По состоянию на утро 14 октября 2026 года в Киеве сохраняется хороший уровень качества воздуха. По данным SaveEcoBot, общий индекс качества атмосферного воздуха в столице составляет 28 AQI. При этом показатели в отдельных районах различаются.

По данным SaveEcoBot, по состоянию на 8:00 14 октября самый низкий индекс загрязнения зафиксирован в Дарницком районе — 18 AQI. В Святошинском районе показатель составил 41 AQI — это также соответствует хорошему уровню качества воздуха.

Показатели на разных картах мониторинга могут несколько отличаться. Это связано с тем, что сервисы используют разные сети станций наблюдения и методики обработки данных. Поэтому для оценки ситуации следует учитывать общую динамику и показатели ближайших станций.

Качество воздуха может меняться в течение дня, поэтому перед длительным пребыванием на улице следует проверять актуальные данные.

Следить за уровнем загрязнения атмосферного воздуха в столице можно с помощью нескольких онлайн-сервисов.

SaveEcoBot — интерактивная карта с данными станций мониторинга качества воздуха в Киеве и других населенных пунктах. Сервис позволяет просматривать показатели по отдельным районам.

Aqicn — карта качества воздуха в режиме реального времени, на которой можно проверить индекс AQI на конкретных станциях мониторинга.

ЛУН Город AIR — сервис, отображающий данные о концентрации мелкодисперсных частиц PM1, PM2,5 и PM10, а также о температуре и влажности воздуха.

Индекс AQI помогает оценить уровень загрязнения: чем выше его значение, тем хуже качество воздуха. При сравнении данных важно учитывать время обновления показателей и расположение станции.

Если показатели загрязнения растут, стоит ограничить длительное пребывание на улице и интенсивные физические нагрузки на открытом воздухе. Во время активности человек дышит чаще и вдыхает больший объем воздуха.

При значительном загрязнении рекомендуется закрыть окна и двери, чтобы уменьшить попадание загрязненного воздуха в помещение. Если есть очиститель воздуха, его можно использовать в соответствии с инструкцией производителя.

Особенно внимательно следить за качеством воздуха следует детям, пожилым людям и людям с заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Если самочувствие ухудшается, следует ограничить воздействие загрязненного воздуха и при необходимости обратиться за медицинской помощью.

Итак, утром 14 октября качество воздуха в Киеве оценивается как хорошее, однако ситуация может меняться. Для получения актуальной информации следует регулярно проверять данные SaveEcoBot, Aqicn и ЛУН Мисто AIR.

По состоянию на утро 13 октября 2026 года в Киеве сохранялся хороший уровень качества воздуха, а станции мониторинга не фиксируют значительного загрязнения. Отслеживать актуальные показатели и сравнивать ситуацию в разных районах столицы можно через онлайн-сервисы SaveEcoBot, ЛУН Мисто AIR и AQICN.

Ранее ДТЭК обнародовала графики отключений на 13 октября.

Во вторник, 13 октября, в отдельных регионах Украины с 06:00 до 23:59 вводятся графики почасовых отключений электроэнергии. По информации НЭК «Укрэнерго», ограничения будут применяться ко всем категориям потребителей в объеме от 0,5 до 2 очередей, а для бизнеса и промышленности будут действовать графики ограничения мощности.

Также жителей Киева предупредили о риске перебоев со светом и водой и дали рекомендации.

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