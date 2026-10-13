Якість повітря у Києві: дані станом на 13 жовтня

0:00 / 0:00

Станом на ранок 13 жовтня 2026 року в Києві зберігається добрий рівень якості повітря, а станції моніторингу не фіксують значного забруднення. Відстежувати актуальні показники та порівнювати ситуацію в різних районах столиці можна через онлайн-сервіси SaveEcoBot, ЛУН Місто AIR та AQICN.

Показники на різних картах можуть дещо відрізнятися, оскільки сервіси використовують власні мережі станцій та методики обробки даних. Тому для оцінки ситуації варто орієнтуватися на загальну динаміку та показники в конкретному районі, а не на одне окреме значення.

Ситуація з якістю повітря може змінюватися протягом дня. Перед тривалим перебуванням на вулиці варто перевірити актуальні показники.

Інтерактивна карта SaveEcoBot показує рівень якості атмосферного повітря в Києві та окремих районах столиці. Система збирає дані з мережі онлайн-станцій моніторингу, частина яких працює в режимі реального часу.

Станом на 08:00 13 жовтня 2026 року загальний індекс якості атмосферного повітря в Києві становив 40 AQI. Це добрий рівень, який має мінімальний вплив на здоров’я людей. Водночас показники в окремих районах можуть змінюватися протягом дня.

Найнижчий індекс забруднення зафіксовано в Деснянському районі — 25 AQI. Найвищий показник серед районів столиці зафіксували у Святошинському районі — 54 AQI. За наведеною шкалою це також добрий рівень якості повітря.

Карта Aqicn показує індекс якості повітря в режимі реального часу та дає змогу переглядати показники на окремих станціях моніторингу. Сервіс використовує шкалу від доброго до небезпечного рівня забруднення.

Система ЛУН Місто AIR вимірює концентрацію дрібнодисперсних частинок PM1, PM2.5 і PM10, а також температуру та вологість. Дані зі станцій відображаються на інтерактивній карті у форматі AQI. Чим вище значення AQI, тим більший рівень забруднення.

Якщо показники якості повітря погіршилися, варто обмежити перебування на вулиці та за можливості залишатися в приміщенні. Вікна й двері краще зачинити, а провітрювати оселю — після покращення ситуації.

Також рекомендується уникати фізичних навантажень на відкритому повітрі, адже під час активності людина вдихає більший об’єм повітря. У приміщенні варто зменшити потрапляння забрудненого повітря ззовні. Якщо є очищувач повітря, його можна використовувати відповідно до інструкції виробника.

Людям із захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем, дітям і людям похилого віку варто бути особливо обережними та стежити за самопочуттям.

Джерело: Главком

Раніше ДТЕК оприлюднила графіки відключень на 13 жовтня.

У вівторок, 13 жовтня, в окремих регіонах України з 06:00 до 23:59 запроваджуються графіки погодинних відключень електроенергії. За інформацією НЕК «Укренерго», обмеження застосовуватимуться для всіх категорій споживачів у обсязі від 0,5 до 2 черг, а для бізнесу та промисловості діятимуть графіки обмеження потужності.

Також киян попередили про ризик перебоїв зі світлом і водою та дали поради.

Читай нас у