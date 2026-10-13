Качество воздуха в Киеве: данные по состоянию на 13 октября

По состоянию на утро 13 октября 2026 года в Киеве сохраняется хороший уровень качества воздуха, а станции мониторинга не фиксируют значительного загрязнения. Отслеживать актуальные показатели и сравнивать ситуацию в разных районах столицы можно через онлайн-сервисы SaveEcoBot, ЛУН Город AIR и AQICN.

Показатели на разных картах могут несколько отличаться, поскольку сервисы используют собственные сети станций и методики обработки данных. Поэтому для оценки ситуации следует ориентироваться на общую динамику и показатели в конкретном районе, а не на одно отдельное значение.

Ситуация с качеством воздуха может меняться в течение дня. Перед длительным пребыванием на улице стоит проверить актуальные показатели.

Интерактивная карта SaveEcoBot показывает уровень качества атмосферного воздуха в Киеве и отдельных районах столицы. Система собирает данные из сети онлайн-станций мониторинга, часть которых работает в режиме реального времени.

По состоянию на 08:00 13 октября 2026 года общий индекс качества атмосферного воздуха в Киеве составлял 40 AQI. Это хороший уровень, который оказывает минимальное влияние на здоровье людей. В то же время показатели в отдельных районах могут меняться в течение дня.

Самый низкий индекс загрязнения зафиксирован в Деснянском районе — 25 AQI. Самый высокий показатель среди районов столицы зафиксирован в Святошинском районе — 54 AQI. По приведенной шкале это также хороший уровень качества воздуха.

Карта Aqicn показывает индекс качества воздуха в режиме реального времени и позволяет просматривать показатели на отдельных станциях мониторинга. Сервис использует шкалу от хорошего до опасного уровня загрязнения.

Система ЛУН «Город AIR» измеряет концентрацию мелкодисперсных частиц PM1, PM2,5 и PM10, а также температуру и влажность. Данные со станций отображаются на интерактивной карте в формате AQI. Чем выше значение AQI, тем выше уровень загрязнения.

Если показатели качества воздуха ухудшились, стоит ограничить пребывание на улице и, по возможности, оставаться в помещении. Окна и двери лучше закрыть, а проветривать жилье — после улучшения ситуации.

Также рекомендуется избегать физических нагрузок на открытом воздухе, ведь во время активности человек вдыхает больший объем воздуха. В помещении следует уменьшить поступление загрязненного воздуха с улицы. Если есть очиститель воздуха, его можно использовать в соответствии с инструкцией производителя.

Людям с заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем, детям и пожилым людям следует быть особенно осторожными и следить за самочувствием.

Источник: Главком

Ранее ДТЭК обнародовала графики отключений на 13 октября.

Во вторник, 13 октября, в отдельных регионах Украины с 06:00 до 23:59 вводятся графики почасовых отключений электроэнергии. По информации НЭК «Укрэнерго», ограничения будут применяться ко всем категориям потребителей в объеме от 0,5 до 2 очередей, а для бизнеса и промышленности будут действовать графики ограничения мощности.

Также жителей Киева предупредили о риске перебоев со светом и водой и дали рекомендации.

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