В Киеве отменили деление на очереди отключений света

В Киеве вместо привычных очередей и периодических отключений электроэнергии ввели индивидуальные графики для каждого адреса.

Изменения связаны со сложной ситуацией в энергосистеме и введены по распоряжению НЭК «Укрэнерго».

Энергетики объясняют, что даже соседние дома могут иметь разные периоды отключений из-за особенностей подключения к сети. Поэтому киевлянам рекомендуют проверять график именно по своему адресу, указав улицу и номер дома.

Проверить индивидуальный график можно:

на сайте ДТЭК «Киевские электросети»;

в чат-ботах компании в Telegram и Viber;

в приложении «Киев Цифровой».

В то же время графики могут меняться в течение дня из-за российских атак, повреждений инфраструктуры, аварий или новых распоряжений «Укрэнерго». В случае критического дефицита электроэнергии возможны экстренные отключения.

Источник: ДТЭК «Киевские электросети»

Ранее были обнародованы графики отключения света в Киевской области на 11 октября.

Также киевлян предупредили о риске перебоев со светом и водой и дали советы.

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