В Киеве отменили деление на очереди отключений света
В Киеве вместо привычных очередей и периодических отключений электроэнергии ввели индивидуальные графики для каждого адреса.
Изменения связаны со сложной ситуацией в энергосистеме и введены по распоряжению НЭК «Укрэнерго».
Энергетики объясняют, что даже соседние дома могут иметь разные периоды отключений из-за особенностей подключения к сети. Поэтому киевлянам рекомендуют проверять график именно по своему адресу, указав улицу и номер дома.
Проверить индивидуальный график можно:
на сайте ДТЭК «Киевские электросети»;
в чат-ботах компании в Telegram и Viber;
в приложении «Киев Цифровой».
В то же время графики могут меняться в течение дня из-за российских атак, повреждений инфраструктуры, аварий или новых распоряжений «Укрэнерго». В случае критического дефицита электроэнергии возможны экстренные отключения.
Источник: ДТЭК «Киевские электросети»
Ранее были обнародованы графики отключения света в Киевской области на 11 октября.
Также киевлян предупредили о риске перебоев со светом и водой и дали советы.