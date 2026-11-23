В понедельник, 23 ноября, в 21:53 в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения российских ударных беспилотников, о которой предупредили Воздушные силы ВСУ. Это стала пятая воздушная тревога в столице за сутки, во время которой в городе ввели желтый уровень опасности.

По сообщению Воздушных сил ВСУ, реактивный БПЛА был зафиксирован над Киевским водохранилищем, курс на Вышгород/Киев. Впоследствии дрон зафиксировали над Нивками. Тревога длилась 26 минут — в 22:19 было объявлено об отмене угрозы.

Источник: данные Воздушных сил ВСУ.

Во время утренней атаки 23 ноября обломки российских беспилотников были обнаружены в Подольском и Святошинском районах столицы. В частности, в Подольском районе они упали на территорию нежилого здания.

Днём 23 ноября российские дроны в течение 2,5 часов атаковали Киев, в результате чего пострадали три человека, среди которых — гражданин США. Все раненые были госпитализированы медиками.

В Подольском районе Киева 23 ноября зафиксировано попадание российского БПЛА в крышу шестиэтажного жилого дома.

В Киеве до шести возросло число пострадавших в результате серии атак российских ударных беспилотников в понедельник, 23 ноября. Эпицентром попаданий стали центральные районы столицы — Подольский и Печерский, также последствия вражеских ударов зафиксировали в Святошинском и Голосеевском районах города.

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