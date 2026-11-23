11月23日（周一）21时53分，基辅及乌克兰多个地区因俄罗斯可能出动攻击型无人机而发布防空警报，此前乌克兰武装部队空军已就此发出预警。 这是首都24小时内发布的第五次防空警报，期间全市实施了黄色警戒级别。

据乌克兰武装部队空军通报，一架喷气式无人机被发现飞越基辅水库上空，航向维什戈罗德/基辅。随后，该无人机在尼夫基上空被再次发现。 警报持续了26分钟——22时19分宣布威胁解除。

来源：乌克兰武装部队空军数据。

在11月23日上午的袭击中，首都波迪尔斯基区和斯维亚托申斯基区发现了俄罗斯无人机残骸。其中，波迪尔斯基区的残骸坠落在一处非住宅建筑内。

11月23日白天，俄罗斯无人机对基辅进行了长达2.5小时的袭击，造成三人受伤，其中包括一名美国公民。所有伤者均已被送医救治。

11月23日，基辅波迪尔斯基区记录到一架俄罗斯无人机击中了一栋六层住宅楼的屋顶。

11月23日（周一），基辅因俄罗斯攻击型无人机的一系列袭击，伤者人数已增至6人。 袭击的中心区域是首都的中心地带——波迪尔斯基区和佩切尔斯基区，此外，斯维亚托申斯基区和戈洛西夫斯基区也记录到了敌方袭击造成的后果。

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