W poniedziałek, 23 listopada, o godz. 21:53 w Kijowie i kilku obwodach Ukrainy ogłoszono alarm powietrzny w związku z zagrożeniem użycia rosyjskich dronów bojowych, o czym poinformowały Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy. Był to piąty alarm powietrzny w stolicy w ciągu doby, w związku z czym w mieście ogłoszono żółty poziom zagrożenia.

Według informacji Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy odrzutowy bezzałogowy statek powietrzny (BSP) został wykryty nad zbiornikiem wodnym w Kijowie, lecący w kierunku Wyschhorodu/Kijowa. Następnie dron został wykryty nad Nywkami. Alarm trwał 26 minut — o godz. 22:19 ogłoszono odwołanie zagrożenia.

Źródło: dane Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy.

Podczas porannego ataku 23 listopada szczątki rosyjskich dronów odnotowano w dzielnicach Podolskiej i Swiatoszyńskiej stolicy. W szczególności w dzielnicy Podolskiej spadły one na teren budynku niemieszkalnego.

W ciągu dnia 23 listopada rosyjskie drony przez 2,5 godziny atakowały Kijów, w wyniku czego rannych zostało trzy osoby, w tym obywatel USA. Wszyscy ranni zostali hospitalizowani przez służby medyczne.

W dzielnicy Podilskiej w Kijowie 23 listopada odnotowano uderzenie rosyjskiego bezzałogowego statku powietrznego w dach sześciopiętrowego budynku mieszkalnego.

W Kijowie liczba osób poszkodowanych w wyniku serii ataków rosyjskich dronów bojowych w poniedziałek, 23 listopada, wzrosła do sześciu. Epicentrum uderzeń stanowiły centralne dzielnice stolicy – Podilski i Pecherski, a skutki wrogich ataków odnotowano również w dzielnicach Sviatoshynski i Holosiivski.

Czytaj nas na