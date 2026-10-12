«ДТЭК» опубликовала графики отключений на 13 октября

В Киевской области во вторник, 13 октября 2026 года, не будет экстренных отключений электроэнергии — регион возвращается к применению плановых стабилизационных графиков. По данным энергокомпании ДТЭК, ограничения электроснабжения, вызванные российскими атаками на энергетическую инфраструктуру Украины, будут применяться только к части потребителей.

Согласно обнародованному расписанию, ограничения коснутся восьми подчерг, тогда как для четырех других подчерг электроснабжение планируется обеспечивать в течение суток без отключений.

очередь 1.1 – с 08:00 до 10:00, с 18:30 до 20:30;

очереди 1.2 и 2.1 – с 16:30 до 20:30;

очередь 2.2 — с 08:00 до 10:00, с 16:30 до 20:30;

очередь 3.1 — с 20:00 до 24:00;

очередь 3.2 — с 09:30 до 13:30, с 20:00 до 24:00;

очередь 4.1 – с 09:30 до 13:30, с 20:00 до 22:00;

смена 4.2 – с 09:30 до 13:30, с 20:00 до 24:00;

очередь 5.1 — с 16:00 до 19:00;

очереди 5.2 и 6.1 — с 13:00 до 17:00;

очередь 6.2 – с 06:00 до 10:00, с 13:00 до 17:00.

Источник: ДТЭК.

Во вторник, 13 октября, в отдельных регионах Украины с 06:00 до 23:59 вводятся графики почасовых отключений электроэнергии. По информации НЭК «Укрэнерго», ограничения будут применяться ко всем категориям потребителей в объеме от 0,5 до 2 очередей, а для бизнеса и промышленности будут действовать графики ограничения мощности.

Также жителей Киева предупредили о риске перебоев со светом и водой и дали рекомендации.

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