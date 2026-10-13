Кличко объяснил, почему в Киеве до сих пор нет мобильных укрытий

Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на иск столичной прокуратуры, в котором речь идет о бездействии Киевской городской государственной администрации и Киевского городского совета в отношении установки мобильных укрытий в столице.

Осенью 2025 года Киев предусмотрел 500 млн грн на закупку таких укрытий, однако выделенные средства так и не были использованы. Прокуратура обратилась в суд из-за отсутствия мобильных защитных сооружений в городе.

По словам Кличко, осенью прошлого года город выделил полмиллиарда гривен на закупку мобильных укрытий, однако эти деньги не были потрачены и снова вернулись в бюджет.

На замечание о том, что, вероятно, эти средства могли не успеть использовать до конца года, Кличко ответил: «Кто хочет, тот найдет возможность, кто не хочет — всегда найдет причину».

Также мэр столицы отметил, что балансодержателями укрытий являются районные администрации, и они также являются распорядителями средств. Кличко добавил, что на данный момент новых запросов от администраций об установке именно мобильных укрытий не поступало.

Об этом Виталий Кличко сказал в комментарии hromadske.

Кличко после вызова в Раду заявил о давлении на местное самоуправление.

Напомним, что Верховная Рада вызвала Кличко для доклада о ситуации в Киеве.

В своем Telegram-канале Безуглая уточнила, что речь идет о вызове Кличко на среду, 14 октября.

Кличко заявил, что система водоотведения Киева имеет резервное питание.

Также Зеленский рассматривает возможность создания городской военной администрации в Одессе.

Напомним, Труханов опроверг наличие паспорта РФ и заявил, что его хотят лишить гражданства Украины.

Читай нас в