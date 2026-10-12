+11° Киев +8° Варшава +16° Вашингтон
$ 45.05 € 50.36 zł 11.48
$ 45.05 € 50.36 zł 11.48
+11° Киев +8° Варшава +16° Вашингтон
Новости Киев

Видео: в Киеве возросло число погибших в результате удара со стороны РФ

UA NEWS 12 Октября 2026 21:24
Видео: в Киеве возросло число погибших в результате удара со стороны РФ

В Киеве число погибших в результате российского удара возросло до двух. Среди погибших — 59-летняя женщина. 

Тело еще одного человека обнаружили в автомобиле возле жилого дома.

В результате удара загорелись квартиры на четвертом и пятом этажах дома. Огонь уничтожил как минимум 12 автомобилей и два мотоцикла.

image
image
image
image

Ранее сообщалось об одной погибшей женщине и четырёх пострадавших. Очевидец, который пытался помочь спасти людей на месте удара по жилому комплексу, рассказал о пожаре и панике среди жильцов.

В Киеве зафиксировали попадание российского беспилотника типа «Герань» на территории жилого комплекса Seven на Осокорках. 

Ранее в Киеве после атаки РФ 11 октября отключилось электричество в четырех районах.

Также киевлянам сообщили о риске перебоев с электричеством и водой и дали рекомендации.

Читай нас в
Загружай наше приложение