Видео: в Киеве возросло число погибших в результате удара со стороны РФ
В Киеве число погибших в результате российского удара возросло до двух. Среди погибших — 59-летняя женщина.
Тело еще одного человека обнаружили в автомобиле возле жилого дома.
В результате удара загорелись квартиры на четвертом и пятом этажах дома. Огонь уничтожил как минимум 12 автомобилей и два мотоцикла.
Ранее сообщалось об одной погибшей женщине и четырёх пострадавших. Очевидец, который пытался помочь спасти людей на месте удара по жилому комплексу, рассказал о пожаре и панике среди жильцов.
В Киеве зафиксировали попадание российского беспилотника типа «Герань» на территории жилого комплекса Seven на Осокорках.
Ранее в Киеве после атаки РФ 11 октября отключилось электричество в четырех районах.
Также киевлянам сообщили о риске перебоев с электричеством и водой и дали рекомендации.