В Киеве в результате атаки российских дронов повреждены два детских сада
В Киеве в результате российской атаки беспилотников были повреждены два дошкольных учебных заведения.
Они расположены в Соломенском и Шевченковском районах столицы.
Дети и воспитатели во время атаки находились в укрытиях. По предварительным данным, пострадавших нет.
В настоящее время правоохранители фиксируют повреждения в шести районах Киева. На местах работают следственно-оперативные группы, взрывотехники, спасатели и другие профильные службы.
Источник: Национальная полиция Украины
Ранее в Киеве после атаки РФ 11 октября отключилось электричество в четырёх районах.
Также киевлянам сообщили о риске перебоев с электричеством и водой и дали рекомендации.