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Новости Киев

В Киеве в результате атаки российских дронов повреждены два детских сада

UA NEWS 12 Октября 2026 16:41
В Киеве в результате атаки российских дронов повреждены два детских сада

В Киеве в результате российской атаки беспилотников были повреждены два дошкольных учебных заведения. 

Они расположены в Соломенском и Шевченковском районах столицы.

 Дети и воспитатели во время атаки находились в укрытиях. По предварительным данным, пострадавших нет.

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В настоящее время правоохранители фиксируют повреждения в шести районах Киева. На местах работают следственно-оперативные группы, взрывотехники, спасатели и другие профильные службы.

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Источник: Национальная полиция Украины

Ранее в Киеве после атаки РФ 11 октября отключилось электричество в четырёх районах.

Также киевлянам сообщили о риске перебоев с электричеством и водой и дали рекомендации.

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