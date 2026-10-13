Видео: российский дрон попал в офисное здание в Киеве

В Соломенском районе Киева беспилотник попал в офисное здание на уровне 6-го этажа.

На месте вспыхнул сильный пожар.

Россия в очередной раз атакует гражданскую инфраструктуру посреди дня. Обычные офисы снова оказались под ударом российских оккупантов. В настоящее время в Киеве по-прежнему действует воздушная тревога, на левом берегу силы ПВО ведут огонь по еще одному шахиду.

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/680288a77a105/soloma.mp4

Источник: мэр города Кличко

Ранее в Киеве после атаки РФ 11 октября отключилось электричество в четырёх районах.

Также киевлянам сообщили о риске перебоев с электричеством и водой и дали рекомендации.

Читай нас в