У Києві через атаку російських дронів пошкоджені два дитсадки

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У Києві внаслідок російської атаки безпілотників пошкоджені два заклади дошкільної освіти.

Вони розташовані в Солом’янському та Шевченківському районах столиці.

Діти та вихователі під час атаки перебували в укриттях. За попередніми даними, постраждалих немає.

Наразі правоохоронці фіксують пошкодження у шести районах Києва. На місцях працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, рятувальники та інші профільні служби.

Джерело: Національна поліція України

Раніше у Києві після атаки РФ 11 жовтня зникло світло в чотирьох районах.

Також киян попередили про ризик перебоїв зі світлом і водою та дали поради.

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