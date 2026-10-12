У Києві через атаку російських дронів пошкоджені два дитсадки
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У Києві внаслідок російської атаки безпілотників пошкоджені два заклади дошкільної освіти.
Вони розташовані в Солом’янському та Шевченківському районах столиці.
Діти та вихователі під час атаки перебували в укриттях. За попередніми даними, постраждалих немає.
Наразі правоохоронці фіксують пошкодження у шести районах Києва. На місцях працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, рятувальники та інші профільні служби.
Джерело: Національна поліція України
Раніше у Києві після атаки РФ 11 жовтня зникло світло в чотирьох районах.
Також киян попередили про ризик перебоїв зі світлом і водою та дали поради.