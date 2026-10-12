Відео: у Києві зросла кількість загиблих унаслідок удару РФ

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У Києві кількість загиблих унаслідок російського удару зросла до двох. Серед загиблих — 59-річна жінка.

Тіло ще однієї людини виявили в автомобілі біля житлового будинку.

Унаслідок удару загорілися квартири на четвертому та п’ятому поверхах будинку. Вогонь знищив щонайменше 12 автомобілів і два мотоцикли.

Раніше повідомлялося про одну загиблу жінку та чотирьох постраждалих. Очевидець, який намагався допомогти врятувати людей на місці удару по житловому комплексу, розповів про пожежу та паніку серед мешканців.

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У Києві зафіксували влучання російського безпілотника типу «Герань» на території житлового комплексу Seven на Осокорках.

Раніше у Києві після атаки РФ 11 жовтня зникло світло в чотирьох районах.

Також киян попередили про ризик перебоїв зі світлом і водою та дали поради.

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