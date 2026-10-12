В Киеве откроется сезонная ярмарка возле Байкового кладбища

С 13 октября на улице Байковой, 1 в Голосеевском районе Киева откроется сезонная ярмарка, где будут продавать цветы и ритуальные товары.

Новую торговую площадку обустроили при участии городских властей, коммунального предприятия «Свиточ» и представителей малого бизнеса. Инициатива возникла после обращения предпринимателей, работающих в сфере ритуальных услуг.

При организации ярмарки особое внимание уделили сохранению историко-культурного наследия, ведь Байковое кладбище имеет статус памятника истории национального значения. Работа торговой площадки была согласована с профильными департаментами и Голосеевской районной государственной администрацией.

Источник: КГГА

Ранее в Киеве после атаки РФ 11 октября отключилось электричество в четырёх районах.

Также киевлянам сообщили о риске перебоев с электричеством и водой и дали рекомендации.

Читай нас в