В Україні почали посилювати захист 170 підстанцій Укренерго

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У Києві та Київській області оглянули підстанції «Укренерго» та інші об’єкти генерації електроенергії, які систематично атакує Росія. Під час візиту перевірили наслідки останніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі та хід відновлювальних робіт.

Ремонт на пошкоджених енергетичних об’єктах продовжується щоразу, щойно це дозволяє безпекова ситуація. Окремо відзначили роботу енергетиків, які цілодобово працюють над відновленням електропостачання та поверненням світла споживачам.

Під час наради заслухали доповіді керівництва щодо відновлення пошкоджених об’єктів, будівництва укриттів і захисних споруд, запасів необхідного обладнання та готовності енергосистеми до проходження зимового періоду.

Також обговорили можливі наміри ворога щодо енергетичної інфраструктури та плани протидії російським атакам.

Окрему увагу приділили нагальним потребам енергетичних підприємств, які можна покрити за рахунок Фонду підтримки енергетики, а також питанням, для вирішення яких необхідна активна допомога міжнародних партнерів.

У Міністерстві енергетики зазначають, що роблять усе необхідне, щоб максимально оперативно розподіляти необхідне обладнання з енергетичних хабів у регіони.

У 2026 році для «Укренерго» через Фонд підтримки енергетики придбали обладнання на понад 39 млн євро.

Йдеться, зокрема, про:

силові трансформатори ;

акумуляторні батареї;

інше енергетичне обладнання;

необхідні матеріали.

Крім того, з хабів Міненерго на потреби «Укренерго» розподілили майже 520 тонн гуманітарної допомоги. Серед переданого обладнання — трансформатори, генератори, кабелі та інші матеріали.

Одним із головних пріоритетів залишається захист ключових підстанцій «Укренерго» від російських атак.

Наразі на 170 об’єктах тривають роботи з облаштування інженерного захисту. На майже 120 об’єктах роботи вже завершили, тоді як на інших продовжуються будівельно-монтажні роботи.

Фінансування будівництва здійснюється за рахунок грантових і кредитних коштів, а також коштів державного бюджету.

За підсумками огляду було доручено прискорити роботи із захисту енергетичних об’єктів, щоб максимально підготувати їх до проходження зимового періоду.

Захист підстанцій, відновлення пошкодженої інфраструктури та накопичення необхідного обладнання залишаються ключовими завданнями для стабільної роботи української енергосистеми взимку.

Про це повідомив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині дрон атакував одну з дільниць енергетиків, розташовану в прифронтовому районі. Від початку вересня цей об’єкт уже вдев’яте став ціллю атаки безпілотника.

В Україні з 15:00 6 жовтня запроваджують графіки відключень світла.

Раніше Укренерго дало прогноз на відключення 6 жовтня.

Через російські атаки знеструмлені споживачі у шести областях.

Російський дрон влучив в енергооб’єкт на Полтавщині, без світла залишилися 6 тисяч споживачів.

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